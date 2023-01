Segnalano i profili della coppia hard per farli chiudere: Lady Muffin e Tommy A Canaglia dai carabinieri

Non solo film e video hard. Ma anche merchandising, veicolato ai loro profili social, su Instagram e TikTok. Che qualcuno, però, ha preso di mira. E continua a segnalare per farli oscurare. Loro, Lady Muffin e Tommy A Canaglia, al secolo Debora e Tommaso Gentile, moglie e marito che per “arrotondare” hanno deciso di darsi ai video hard, diventando la coppia tra le più famose del settore. Superando addirittura, per numero di click, persino Rocco Siffredi. A livello di numeri, sono i terzi al mondo.

Ma qualcuno, evidentemente infastidito da tale successo, ha iniziato a segnalare i loro profili social, che periodicamente vengono oscurati. Con grave danno economico per i due, che ogni volta devono ricrearlo. “Per loro – spiega l’avvocato Antonino Castorina, che li assiste – è sicuramente un danno rilevante, se si considera che la loro immagine professionale è essenzialmente legata all’immagine e ai contenuti che veicolano mediante i social. Dovendo ogni volta riaprire nuovi profili vengono dispersi non solo i contenuti fotografici e video con le relative sponsorizzazioni, ma i followers che devono riconquistare ogni volta che aprono un nuovo profilo. Sarà la polizia postale a verificare se ci sono le condizioni penalmente rilevanti e risalire agli eventuali responsabili che avrebbero così causato un danno economico rilevante ai due artisti”.

La denuncia

Per questo i due divi dell’hard sono andati, assistiti dal loro legale, a denunciare l’ennesimo blocco, recandosi nella caserma dei carabinieri di Gropello Cairoli, dove hanno presentato una querela. Sarà ora compito della polizia postale verificare se ci sono profili penalmente rilevanti e gli eventuali responsabili del danno economico provocato ai due attori hard.