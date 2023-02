Sei donne il mistero di Leila su Rai 1, anticipazioni prima puntata 28 febbraio: trama e cast

Si intitola “Sei donne – Il mistero di Leila” la nuova miniserie in onda in tre puntate su Rai1 da martedì 28 febbraio. Maya Sansa guida un cast prevalentemente femminile che mette in scena una storia drammatica con atmosfere crime, un giallo psicologico.

Le anticipazioni di Sei Donne il Mistero di Leila

Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila sono infatti le sei donne che, con le loro storie e i loro segreti, rappresentano un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Nella miniserie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra (pluripremiato regista cinematografico che firma la sua prima regia televisiva), a un’avvincente trama mistery si aggiunge l’indagine sulla psicologia di personaggi complessi e sfaccettati, con particolare attenzione al tema del riscatto femminile.

Leila scompare insieme al suo patrigno Gregorio. A occuparsi dal caso è la PM Anna Conti, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele, appena arrivato in Procura. Trovando nella sparizione di Leila delle analogie con il suo passato, si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario. Iniziano ad affiorare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti.

Il cast

Questo è il cast interno alla serie televisiva della Rai: