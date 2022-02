Serale Amici 21, svelato il nome del nuovo direttore artistico: l’annuncio su Instagram

Le prime maglie del Serale sono state assegnate e gli allievi della scuola di Amici, il talent più seguito dal pubblico di Canale 5, sono pronti. Alcuni di loro hanno già la certezza di far parte del cast, come Alex, Michele, Sissi e Dario, altri stanno continuando il percorso per ottenere il ‘pass’ e arrivare nella fascia serale del programma, quella dove alla fine verrà decretato il vincitore. Ma quando inizia? E chi sarà il nuovo direttore artistico?

Amici 21: chi è il nuovo direttore artistico del Serale

Una conferma ad Amici. Sì, perché come direttore artistico quest’anno torna Stephane Jarny, che lo scorso anno ha conquistato gli spettatori e a confermarlo è stato proprio lui, noto coreografo francese, tramite storie su Instagram.

Quando inizia il Serale di Amici e chi sono i giudici?

Ci sono poche certezze, ma una il pubblico ce l’ha: il serale di Amici inizierà presto, molto probabilmente il 16 marzo, sicuramente subito dopo C’è Posta per Te. Ma per avere notizie sui giudici, le squadre e gli ospiti bisognerà aspettare: magari durante i pomeridiani Maria De Filippi, padrona di casa, svelerà qualche particolare!