Serena Autieri: chi è, età, carriera, film, dove vive, chi è il marito, Instagram, vita privata, figli, Tre Sorelle, Rugantino

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Serena Autieri, che dal 10 al 27 marzo ritornerà al Teatro Sistina con lo spettacolo ‘Rugantino’.

Chi è Serena Autieri, carriera e teatro

Serena Autieri è nata a Napoli il 4 aprile del 1976, nel quartiere periferico di Soccavo. Fin da bambina studia danza classica, canto e recitazione. Nel 1997 incide il suo primo CD dal titolo Anima soul. Si diploma all’Istituto d’Arte di Napoli e frequenta la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II, intraprendendo parallelamente la sua carriera di attrice. Nel 1998 entra nel cast della soap opera Un posto al sole. Serena Autieri da lì è apparsa in molte serie per la televisione e ha lavorato anche al cinema. Serena è la voce di Elsa, la regina delle nevi, nel musical animato targato Disney, Frozen.

Chi è il marito, figli

La relazione più importante, prima di trovare l’amore della sua vita, Serena l’ha avuta con Gabriel Garko: i due si sono conosciuti sul set della serie tv L’onore e il rispetto. Nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli con il quale, il 1 marzo 2013, ha avuto la figlia Giulia Tosca.

Instagram

Con l’account @serena_autieri vanta 545 mila followers.