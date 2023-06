Serena Autieri, chi è il marito Enrico Griselli: età, carriera, oggi, figli e vita privata

Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento di “Da noi a ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini in onda su Rai 1 a partire dalle 17 circa. Oggi sarà l’ultima puntata della trasmissione prima della consueta pausa estiva, per cui ci saranno molti ospiti speciali. Il grande pubblico affezionato del talk show è in grande attesa e trepidazione.In studio arriverà anche l’attrice Serena Autieri, che si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Lei è sposata da tantissimo anni con l’amore della sua vita: Enrico Griselli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata e gli amori di Serena Autieri

Serena Autieri ha avuto molte relazioni nella sua vita, la più importante, prima dell’attuale matrimonio, è stata quella con Gabriel Garko. I due si sono conosciuti sul set della serie tv L’onore e il rispetto e sono stati insieme per alcuni anni. Lei ha avuto delle storie anche con: Guido Lombardo, Luca Capuano, Matteo Marzotto, Guido Maria Brera e altri. A metà degli anni 2000, però ha incontrato una persona molto speciale con cui ha pronunciato il fatidico ‘sì’. Infatti, nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli con il quale, il 1 marzo 2013, ha avuto la figlia Giulia Tosca. Ecco un dolce scatto insieme a sua figlia in cui è impossibile non notale la somiglianza tra le due:

Chi è Enrico Griselli: età, lavoro, matrimonio

Enrico Griselli è una persona molto riservata che non ama far parlare di sé e preferisce rimanere lontana dalla luci dei riflettori. Sappiamo soltanto che è coetaneo della moglie e come lavoro fa il manager finanziario e soprattutto è un imprenditore che si occupa di produzione teatrale. Lui ha lavorato per tantissimi anni negli Emirati Arabi, solo dopo il matrimonio i due sono andati a convivere a Roma. Griselli non ha un profilo Instagram.

Il rapporto tra moglie e marito

I due hanno da poco festeggiato i primi dodici anni di matrimonio, sono più uniti e innamorati che mai. Hanno raccontato spesso che a farli incontrare sono stati degli amici in comune, che pensavano potessero essere una bella coppia, come dargli torto! Così durante una festa organizzata sul Lago di Como, i due si sono conosciuti ed è scattato il colpo di fulmine. Tuttavia, lui lavorava ancora all’estero, per questo i primi due mesi si sono conosciuti telefonicamente. Lei ha rivelato di essere stata contenta: “Così non abbiamo bruciato le tappe”. Sono innamoratissimi e molto legati alla loro piccola Giulia, anche se sono molto diversi. L’attrice ha raccontato: “Ormai siamo sposati da 12 anni e ho smesso di lamentarmi perché lui si sveglia troppo presto. Mio marito dorme poco perché ha sempre da fare, la sua mente è in perenne movimento. Io, invece, ho bisogno di almeno sette ore di sonno”. Ecco un loro dolce scatto: