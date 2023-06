Serena Bortone su Rai 3 al posto di Gramellini: ecco cosa condurrà e da quando

Da tempo girava voce negli uffici di viale Mazzini, con lo scoop di un retrocessione di Serena Bortone in RAI. La conduttrice, fino a quest’anno pilastro del pomeriggio su Rai 1, dalla prossima stagione potrebbe tornare a Rai 3. Le scelte del nuovo AD Roberto Sergio, anche con i favori del Governo Meloni, avrebbero trovato una spazio per la conduttrice all’interno del terzo canale, probabilmente per salutare l’uscita di Massimo Gramellini.

Serena Bortone ritorna su Rai 3

Va detto con chiarezza: Gramellini non era un volto di punta dentro Rai 3. Ecco perchè è difficile immaginare, almeno al momento, un programma guidato dalla Bortone sullo stesso canale televisivo. Sia chiaro, la giornalista potrebbe prendere il timone di ogni trasmissione sul canale televisivo, indipendentemente se il suo ruolo risulti di sostituzione a Massimo Gramellini o altro. Dopotutto, la stessa giornalista era stata sondata nelle settimane scorse per sostituire Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Che programma potrebbe condurre?

Secondo le voci interne a viale Mazzini, la giornalista potrebbe trovare il timone del programma Le Parole. La trasmissione vide la celebrità proprio con Massimo Gramellini, che condusse il format su Rai 3 tra il 2016 e il 2023. Seppur la giornalista romana è stata confermata alla guida di un programma dentro la Rai, per lei si tratta di una mezza sconfitta. Con l’ultima stagione, infatti, i dirigenti dell’emittente pubblica hanno deciso perentoriamente di chiudere i battenti di Oggi è un altro giorno, programma che nell’arco dell’ultimo anno aveva fatto discutere per bassi ascolti e soprattutto polemiche.

L’impegno televisivo previsto per Serena Bortone a Rai 3

Per Serena Bortone, nonostante il ritorno su Rai 3, si preannuncia comunque una collocazione molto impegnativa. Andrà infatti in onda due volte a settimana, prendendosi il prime time del sabato e lo spazio delle 20.30 della domenica sera, ovvero quella fascia che fu di Che tempo che fa e che precederebbe Report, in onda non più il lunedì sera da settembre.