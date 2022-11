Serena Dandini: chi è, età, carriera, libri, marito, vita privata, Instagram, Cronache dal Paradiso

Serena Dandini è una nota conduttrice televisiva molto amata dal pubblico. Oggi, martedì 15 novembre 2022, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle 14.00. Ma conosciamola più da vicino!

Gli esordi e la biografia di Serena Dandini

E’ nata a Roma nel 1954, esattamente il 22 aprile. E’ un’autrice televisiva e scrittrice anche se in molti la conoscono come conduttrice in particolar modo. Il suo nome completo è Serena Dandini de Sylva, figlia del conte Francesco Lorenzo Dandini De Sylva e della marchesa Silvia Vaccari. Dopo gli studi al Liceo Classico Giulio Cesare si iscrive all’Università la Sapienza per poi iniziare la sua carriera in radio.

La carriera e il successo con la Tv delle ragazze

Il suo percorso professionale decolla negli anni ’80 con le collaborazioni in RAI sia in radio che in Tv. Il successo e la definitiva consacrazione arriva nel 1988 con la Tv delle Ragazze da cui usciranno attrici comiche del calibro di Sabina Guzzanti, Angela Finocchiaro, Tosca D’Aquino solo per fare qualche nome. Nel corso degli anni lavora spesso insieme a Corrado Guzzanti ma anche con Neri Marcorè e Paola Cortellesi nonché con l’irriverente Dario Vergassola. La sua satira pungente ne fa di lei, e lo è ancora oggi, un marchio di fabbrica. Ha lavorato anche per Mediaset alla fine degli anni ’90 e a La7, dopo il mancato rinnovo in RAI nel 2011.

I programmi più famosi in radio e tv

Questi alcuni dei suoi format più famosi:

La Tv delle ragazze

Scusate l’interruzione

Avanzi

DopoFestival 1995

Pippo Chennedy Show

L’ottavo Nano

Parla con me

Il libro Cronache dal Paradiso

Ma Serena Dandini è anche una scrittrice. Ad oggi vanta diverse pubblicazioni, l’ultima in ordine di tempo uscita a novembre 2022 dal titolo “Cronache del paradiso“, edito da Enaudi. Il testo, presentato in varie città Italiane, tra cui Roma e Bologna, racconta la storia della stessa autrice messa in relazione con quelle di altri uomini e donne che hanno inseguito un sogno fino all’ossessione.

La vita privata

È stata sposata due volte e dal 1993 è legata al musicista Lele Marchitelli. Ha una figlia, Adele Tulli, nata nel 1982 (regista del documentario 365 without 377 sulle battaglie del movimento LGBT in India per l’abolizione della sezione 377 del codice penale indiano. La sorella Saveria Dandini de Sylva è Presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari mentre il fratello Ferdinando è ingegnere aeronautico e docente presso la LUISS Guido Carli e l’Università Tor Vergata di Roma.

Instagram Serena Dandini

La conduttrice è presente sui social, in particolare su Instagram dove gestisce un profilo piuttosto seguito (lo potete trovare qui). Conta ad oggi oltre 100mila followers ed è possibile trovarci istantanee della sua vita privata e professionale.