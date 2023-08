Serie A in Tv, Sky o Dazn? Orari partite dal 26 al 28 agosto 2023: dove vederle in tv e in streaming

Torna in campo la Serie A per la seconda giornata di campionato. Da sabato 26 agosto 2023 si aprirà ufficialmente il programma delle partite che ci accompagnerà poi fino a lunedì. Il calendario delle partite seguirà infatti la falsa riga di quanto ormai tifosi e appassionati sono abituati a vedere, ovvero il lungo elenco-spezzatino di partite spalmate per l’intero fine settimana e oltre.

Con l’unica eccezione che, almeno per i primi match di campionato, gli orari saranno tutti pomeridiani e serali considerando le elevate temperature del periodo. Ma che dire della copertura televisiva? Ecco dove sarà possibile vedere questa seconda giornata di campionato di Serie A. Tra le sfide di cartello e da cerchiare in rosso la prima al Maradona del Napoli campione d’Italia contro il Sassuolo e il primo test lontano da San Siro per l’Inter, impegnato a Cagliari.

Orario partite Serie A sabato 26 agosto 2023

Diamo uno sguardo alle partite del sabato. In campo scenderà l’Atalanta, in trasferta, così come Milan e anche Roma. Per i rossoneri si tratta della prima partita in casa e si attende il pubblico delle grandi occasioni; i giallorossi invece sono a caccia dei primi tre punti della stagione dopo lo stop interno nella partita contro la Salernitana.

Dove vederle, Sky o Dazn?

Frosinone Atalanta, 18.30 (Sky/Dazn)

Monza Empoli, 18.30 (Dazn)

Verona Roma, 20.45 (Dazn)

Milan Torino, 20.45 (Sky/Dazn)

Orario partite Serie A domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto

Passiamo al programma della domenica. Vi ricordiamo che quest’anno, proprio come la passata stagione, Dazn avrà l’esclusiva di tutte le partite di Serie A e la co-esclusiva con Sky per tre partite di ciascun turno (qui prezzi e abbonamenti e la guida su come risparmiare con la miglior combinazione qualità prezzo). Ad ogni modo ecco dove saranno visibili le altre partite. Per lo streaming gli abbonati avranno a disposizione le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Dove vederle, Sky o Dazn?