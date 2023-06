Serie tv in uscita su Disney+ a luglio 2023: catalogo aggiornato

Così come con Netflix, anche Disney+ si prepara a implementare il proprio catalogo in vista del prossimo mese. In vista di Luglio 2023, il titolo di punta potrebbe essere il nuovo prodotto della Marvel Cinematic Universe: stiamo parlati di Secret Invasion, con protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson, ovvero uno dei volti più amati del cinema hollywoodiano e di tutto il mondo.

Il catalogo di Disney + per Luglio 2023

Nonostante il caldo e l’Estate 2023, la piattaforma della Disney non smette di regalare sorprese ai propri iscritti. Tra i titoli più attesi troviamo Bleach: Thousand-Year Blood War: questo un prodotto che non devono assolutamente perdere i grandi fan del genere anime. Segue poi Full Monty – la serie, un prodotto televisivo che racconterà una storia cronologicamente collocata 25 anni dopo gli eventi del film.

I cortometraggi di Disney+

Per questo mese, la piattaforma della Disney punta a deliziare il palato degli intenditori del grande cinema. Ecco allora che nel catalogo troveremo l’inserimento di grandi cortometraggi, alcuni che hanno fatto proprio la storia del mondo cinematografico. Tra i titoli troviamo: The Skeleton Dance (1929), Aquamania (1961) e Building a Building. Cortometraggi che festeggeranno i 100 anni della nostra amata Disney.

Il calendario di Disney+ per il mese di Luglio 2023

Come ogni mese, ci sarà un calendario preciso per le uscite sulla piattaforma digitale. L’esordio del primo prodotto arriverà il 1 luglio 2023, con l’arrivo del film The Princess: questa una storia d’amore da principesse, che fuggono dal cattivo di turno che le vuole scappare. Il 5 luglio, arriva su Disney+ un pilastro dei cartoni animati: Futurama, che ha raccolto le simpatie di milioni di ragazzi in giro per il mondo. Lo stesso giorno, poi, anche Kizazi Moto: Generazione di fuoco, Full Monty – La Serie e Segreti di una tata. Il 6 luglio spazio a The Respondere, poi l’8 luglio troveremo Beach: thousand -years blood war.