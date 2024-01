Serie tv su Canale 5 e Mediaset a gennaio 2024: il calendario

Serie tv, il 2024 comincia bene a Mediaset. La nuova stagione parte all’insegna della fiction: i titoli che vedremo.

Canale 5 conquista i telespettatori con gli auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo. Quello appena passato per la famiglia Berlusconi è stato molto particolare. La dipartita del fondatore del Biscione ha cambiato la politica aziendale. Ora tocca al figlio Piersilvio prendere in mano le redini. Già lo faceva da molto tempo, ma c’era sempre il papà a garantire anni di supremazia imprenditoriale.

Ora deve pensarci uno degli eredi diretti che ci tiene a lasciare il segno proprio come il genitore gli ha insegnato. La nuova impronta aziendale è stata immediatamente resa nota a inizio stagione, alla presentazione dei palinsesti il messaggio era chiaro: basta trash. Anche nella fiction. Solo storie importanti che arrivano dal vissuto di personalità da ricordare nel tempo.

Serie tv, Canale 5 pronta per il nuovo anno: tutte le fiction Mediaset

Questo significa scelte più oculate e in grado di soddisfare la curiosità delle persone. Ecco perché le nuove serie – quelle targate 2024 – devono avere un quid in più. Si comincerà con Raoul Bova, protagonista ne I Fantastici 5. La storia di cinque atleti con disabilità in un’epopea emozionante che celebra la determinazione umana. Subito dopo ci sarà Gabriel Garko che torna sulle scene con Se Potessi Dirti Addio.

La vicenda di un uomo che ha perso la memoria e per ricominciare si affida al contributo di una psicoterapeuta, con cui scoprirà di avere un legame piuttosto importante. Si chiuderà il cerchio delle fiction d’autore con il ritorno di Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola Come il Mare. La nuova stagione. Data ancora da confermare, ma c’è tutta la voglia di ripartire con un’impronta diversa. Berlusconi docet. La fiction si adegua tra emozioni e colpi di scena, nella speranza di prevalere sul piano dei numeri. Lo Share non perdona, considerando anche la variabile Sanremo che segnerà inevitabilmente la prima parte del nuovo anno.