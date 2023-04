Serie tv su Harry Potter: ecco dove e quando usciranno le sette stagioni in streaming

Dopo aver affascinato giovani e meno giovani appassionati del cinema, la storia di Harry Potter tratta dai romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling e incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger, sarà presto una serie tv.

La serie tv sarebbe già in lavorazione

Se ne parla da due anni, ma adesso il progetto sembra davvero che stia prendendo forma, visto che sarebbe in lavorazione la serie tv e destinata alla piattaforma HBO. Si aspetta solo l’ufficializzazione che dovrebbe, ormai, essere imminente. Il progetto prevede ben 7 stagioni e ogni singolo libro dovrebbe essere portato sul piccolo schermo con una stagione sulla storia del giovane mago.

Al momento le informazioni che vengono diffuse in merito sono tutte bassate su indiscrezioni e si è diffusa la notizia che al progetto, che dovrebbe essere già in via di realizzazione, stia partecipando attivamente anche J.K. Rowling per quanto abbia rifiutato di ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva della serie, seppure chiedendo che ci sia il rispetto alla fedeltà delle opere scritte.

Ogni stagione dovrebbe contenere un singolo libro

Quello che potrebbe essere certo è che, proprio grazie a una serie tv che si svilupperà in una intera stagione, sarà possibile dar risalto a tanti aspetti del romanzo che nei vari film non sono emersi. Aspetti lasciati da parte per dare risalto alla storia principale.

Intanto, negli scorsi mesi, sempre in relazione a Harry Potter, si sono inseguite voci sulla realizzazione anche di un nono film, tratto da Harry Potter e la maledizione dell’erede. Anche in questo caso, però, si tratta solo di indiscrezioni. Sia per la serie tv, sia per un eventuale nuova pellicola che riguarda le avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici, dovremo perciò attendere che venga data l’ufficialità.