Servant of People, come vedere in Italia la serie tv con Zelensky: in streaming su Netflix e in chiaro

Da giorni, da quando è scoppiata la terribile guerra in Ucraina, non si fa altro che parlare di Putin da una parte, e di Zelensky ‘l’eroe’ degli ucraini dall’altro. Lui, il Presidente che non si arrende, che sta facendo di tutto pur di difendere il suo paese. Proprio lui che prima di urlare alla resistenza e guidare il suo popolo era un attore stimato, uno show man (e ne è la prova la sua partecipazione alla versione ucraina di Ballando con le Stelle). Lui che è stato protagonista di una serie comica, Servant of people (in italiano il servitore del popolo), fiction che ora è ritornata alla ribalta e che si potrà vedere su Netflix, ma anche in chiaro in Italia.

Servant of People, la serie con Zelensky su LA7

Il protagonista di questa serie comica, dai toni che ora stridono con la realtà fatta di bombardamenti e distruzione, è proprio Zelensky, che veste i panni di un professore, una persona del popolo, che inaspettatamente diventa il presidente dell’Ucraina. Lui che, invece, nella realtà lo è e che in queste settimane è a capo di una resistenza spietata, pur di non indietreggiare e arrendersi all’attacco russo. Questa serie tv sta tornando su Netflix, ma per la prima volta approderà in Italia grazie all’acquisizione dei diritti da parte del gruppo Cairo Communication e sarà visibile su LA7.

Dove guardare la serie di Zelensky

Al momento, per la visione in chiaro su La7, ancora non c’è una data ufficiale, ma la serie che vede Zelensky come protagonista è disponibile su Netflix Usa e Canada e per vederla basta sbloccare il catalogo, usufruendo di un sistema di rete virtuale, meglio conosciuto come VPN. La fiction ha avuto successo nel suo paese, meno negli altri, ma ora che i riflettori sono puntati sul Presidente dell’Ucraina sembra che ogni scusa sia buona per scandagliare la sua vita, il suo passato davanti alla cinepresa. Al punto che l’account Twitter di Netflix pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo della serie tv sulla piattaforma in streaming.

La carriera di Zelensky nel mondo dello spettacolo

Zelensky è sì il presidente dell’Ucraina, quello stimato e apprezzato anche dal mondo social. Quello che sta guidando la resistenza e sta cercando di opporsi al potere e alla disumanità di Vladimir Putin, suo ‘avversario’. Ma Zelensky è stato anche un ex attore comico, satirico, uno scrittore e autore televisivo. La dimostrazione è la serie tv, Servant of the People, che ha scritto, diretto e interpretato proprio lui. Ma non solo.

In passato Zelenky, che oggi ha 44 anni, ha avuto una compagnia teatrale e nel 2003 ha fondato lo Studio Kvartal 95, con il quale ha prodotto film e serie tv. Come non fare riferimento, poi, alla sua comparsa a Ballando con le Stelle nella versione ucraina, dove ha dato prova di essere anche un grande ballerino. Ora però il mondo dei riflettori e della finzione sembra lontano perché la guerra è, purtroppo, reale. Con la speranza che finisca presto e che gli ucraini possano smetterla di fuggire dalla propria terra.