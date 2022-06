Sfera Ebbasta diventa papà: è nato il piccolo Gabriel

Fiocco azzurro nella famiglia di Sfera Ebbasta che, da pochissimi minuti è diventato papà del piccolo Gabriel. Ad annunciarlo proprio lui con un post su Instagram. “Tutto quello che farò sarà per te, benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”.

Sfera Ebbasta diventa papà

Era iniziato il countdown da un po’ di giorni. La pancia della bellissima Angelina continuava a crescere e tutti, davvero tutti, erano impazienti. Ora la bellissima notizia. Tantissima l’emozione dei due neo genitori che aspettavano questo momento da tanto.

Le parole di Angelina

Emozionanti le prime foto pubblicate da Angelina sul suo profilo IG. Così come quello che ha scritto: “To the little boy who made me a mommy- I love you forever. Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol👶🏻💙

Eres lo mas hermoso que he visto jamás”, (Al piccolo che mi ha reso una mamma, ti amo per sempre. Sei il più bello che abbia mai visto). Non ci resta che fare tantissimi auguri a questa meravigliosa coppia!