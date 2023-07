Sfera Ebbasta, prende il via il summer tour: quali sono le tappe e come comprare i biglietti

Sfera Ebbasta pronto a dare il via al suo tour estivo, dove girerà l’Italia per riproporre i più importanti singoli della sua carriera. Un’attesa che i fan dell’artista aspettavano da tempo, con gli amanti della musica del trapper che già si stanno informando sulle tappe del tour musicale e soprattutto i biglietti a disposizione per le esibizioni dell’artista proveniente da Milano.

Riparte il tour estivo di Sfera Ebbasta

Il tour estivo del trapper italiano si svolgerà nel pieno di questa Estate 2023: il cantante girerà la Penisola tra il mese di luglio e quello di agosto. I concerti, infatti, inizieranno già stasera, con l’artista musicale che si esibirà nella location del Bergamo Summer Music. Sarà il primo di 17 concerti portati avanti dal rapper, che porterà la propria musica per tutta Italia.

Cosa prevede il tour di Sfera

Gli eventi saranno prodotti dalla Trident Music e in collaborazione con Thauris, che porteranno Sfera Ebbasta a cavalcare le maggiori arene all’aperto presenti nella nostra nazione. Nel programma dei live che il rapper terrà in tutta Italia, prevista la sua partecipazione anche all’Imola Summer Sound, dove all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si esibirà per la raccolta benefica verso gli alluvionati dell’Emilia Romagna.

Le date del tour del trapper italiano

Sfera Ebbasta vedrà queste tappe nel suo tour estivo: Bergamo Summer Music (sold out), per poi proseguire il 2 luglio nella Piazza Grande di Palmanova, il 6 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (sold out), l’8 luglio al Collisioni Festival nella Piazza Medford di Alba (Cuneo), il 10 luglio al Parco Ducale Città della Musica di Parma, il 20 luglio al Sonic Park di Matera (sold out), il 22 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti), il 23 luglio al NoSound Fest di Servigliano (Fermo), il 26 luglio al Rock In Roma, il 29 luglio all’Imola Summer Sound – Per La Romagna, il 5 agosto (sold out) e il 6 agosto al Wave Summer Music di Catania, il 9 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), l’11 agosto all’Arena dei Pini Summer Festival 2023 di Baia Domizia (Caserta), il 14 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari).

I biglietti per i concerti di Sfera Ebbasta

I biglietti per i concerti di Sfera Ebbasta, potranno essere acquistati sulle piattaforme di Ticketone e Ticketmaster.