Sfera Ebbasta, stasera il concerto a Roma: la scaletta delle canzoni

Manca davvero poco: i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché questa sera a Roma, al Palazzetto dello Sport, arriverà il rapper Sfera Ebbasta. Dopo le date di Rimini e Milano, che in pochissimo tempo hanno registrato il tutto esaurito, il cantante è pronto a far ballare tutti. E l’adrenalina cresce perché dopo anni di stop, dovuti alla pandemia, Sfera Ebbasta è finalmente riuscito a portare in tour i suoi brani, quelli dell’ultimo disco ‘Famoso’.

Quali sono le canzoni di stasera di Sfera Ebbasta a Roma

Non c’è ancora un’ufficialità, non sappiamo l’ordine esatto delle canzoni, ma probabilmente Sfera Ebbasta salirà sul palco del Palazzetto della Roma e porterà questi brani:

Intro

Tik Tok

Abracadabra + Macarena

$ €

Baby

Bottiglie privè

Tran Tran

Sciroppo

Cupido

Mademoiselle

s!r!

Piove

Hace calor

Rockstar

Nuovo range

Ricchi per sempre

Visiera a becco

M’manc

Calipso

Notti

Ciny

Per davvero

Mamma mia

Mi fai impazzire

HBD

Pablo

Quali sono le altre date

Dopo Roma Sfera Ebbasta sarà il 1 ottobre, quindi sabato, a Eboli, mentre l’11 tornerà nella ‘sua Milano. Ora, però, chi andrà al concerto deve solo attivare il conto alla rovescia: tra poche ore si inizierà a ballare e a cantare!