Shari a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, fidanzato, foto, Instagram, testo e video di Sotto voce

Shari Noioso nasce nel 2002 a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Fin da bambina si avvicina al mondo della musica, capendo in tenera età di voler fare della sua passione un vero e proprio mestiere. Così, a soli 7 anni inizia a prendere lezioni di canto, mostrandosi determinata a vogliosa di apprendere. A poco a poco, la giovane artista inizia a suonare anche il pianoforte, e crescendo comincia anche a sperimentare la scrittura di alcuni pezzi, componendoli sia in italiano che in inglese.

La cantante Shari e la sua vita privata

Qualche anno dopo, arriva la prima vera grande opportunità per la carriera di Shari, quando decide di partecipare a Tú Sí Que Vales. Nel corso della partecipazione all’amatissimo programma di Canale 5 si esibisce in una versione piano e voce del brano The Sound of Silence, di Simon and Garfunkel. Qui conquista letteralmente il cuore dei giudici e del pubblico, ottenendo un successo straordinario, pur non riuscendo a vincere la trasmissione.

Dopo l’esperienza televisiva, Shari pubblica il suo primo singolo, Scream, che raggiunge un ottimo risultato. A quel punto la cantante viene notata da Il Volo, venendo scelta dai tre artisti per aprire ben otto tappe italiane del loro tour mondiale. Come se non bastasse solo qualche mese fa è uscito il primo EP ufficiale della sua carriera, e in seguito, lo scorso ottobre ha duettato con Benji e Fede in uno dei pezzi dell’ultimo album del duo.

La vera svolta, però, arriva quando decide di partecipare a Sanremo Giovani, dove ottiene nuovamente un successo incredibile. Shari Noioso non è solita condividere informazioni sulla sua vita privata nei suoi social. Ha un bel rapporto con la sua community di Instagram che attualmente conta 42mila followers, ma non sappiamo nulla sulla sua vita sentimentale.

Sotto voce

Parlo sotto voce

e penso a troppe cose

e quando urlo nome

poi perdo la voce

Sono davanti ad una porta

che mi fa uscire dal mondo

c’è scritto exit sopra

ed è qui in mezzo al cielo

la sfioro d’istinto la guardo

e sto qui seduta e penso

c’ho il parabrezza rotto, un ex fidanzato

una famiglia che mi sta troppo addosso

ma ci saranno solo loro al mio funerale

nient’altro

mi mancherà sicuramente il mio cane

chissà se mi riconosce poi

E parlo sotto voce

e penso a troppo cose

e quando urlo il tuo nome

poi perdo la voce

Ho deciso ma se la apro solo ogni tanto

sbircio dalla serratura

e dico che mi ci hanno spinta dentro

tanto cosa mi perdo

tanto non mi ci perdo

posso tornare quando voglio

non succede niente

E vedo mamma in lacrime

che non mi riconosce

mia sorella fa fatica a parlarmi

non mi conosce

mio padre che ne sa di me

e quel ragazzo che mi guarda da lontano

lui chi è

non ho niente attorno

sono lontani tutti

non ho fatto un caxxo

ho i sogni tutti distrutti

non non li ho vissuti

e il parabrezza è ancora rotto

quella porta mi ha distolta da tutto

ma in realtà ha distorto

E parlo sotto voce

e penso a troppo cose

e quando urlo il tuo nome

poi perdo la voce

oh oh oh oh

oh oh oh oh

oh oh oh oh

oh oh oh oh

Instagram

Al profilo @sharinoioso, è possibile trovare l’account ufficiale della cantante Shari su Instagram. Al momento, è seguita da 65.1 K di followers. Nel suo profilo, pubblica foto legate al suo tempo libero e alla sua sfera musicale.