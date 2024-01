Sibel Taşçıoğlu, chi è Şermin di Terra Amara: età, chi è il marito

Sibel Taşçıoğlu, chi è Şermin di Terra Amara, ospite di Verissimo sabato 27 gennaio 2024: chi è il marito e quanti anni ha? Tutto su di lei.

Volto molto amato della serie TV turca del momento, Terra Amara, quello di Şermin Yaman è un personaggio piuttosto discusso. Infatti, come noto, si tratta di una donna fredda, calcolatrice e cattiva. Ma cerchiamo di scoprire di più sulle generalità, sulla vita privata e sulle curiosità sull’attrice che presta il volto alla dark lady: Sibel Taşçıoğlu.

Data la risonanza che lo sceneggiato sta avendo, gli ammiratori vorrebbero conoscere di più sul privato della simpatica Sibel Taşçıoğlu, che sabato 27 gennaio 2024 sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Sibel Taşçıoğlu, Şermin di Terra Amara

Nata a Bursa, in Turchia, il 28 luglio del 1976, Sibel Taşçıoğlu ha iniziato prestissimo a dedicarsi alla recitazione, con più esattezza all’età di 19 anni. Infatti, ad oggi, è un’attrice a 360 gradi, poiché è anche doppiatrice. Laureatasi presso il dipartimento teatrale del conservatorio statale dell’Università di Istanbul, sono innumerevoli le opere a cui ha preso parte: dalle pièces teatrali all’impegno sul grande e sul piccolo schermo.

La popolarità nel suo paese natale è arrivata quasi subito grazie alla sua partecipazione a tantissimi prodotti audiovisivi, mentre, nel resto del mondo, è maggiormente conosciuta a causa del suo ruolo di Şermin Yaman nella serie televisiva di Canale 5 Terra Amara. Ma, tra le donne interpretate dalla Taşçıoğlu, che abbiamo potuto vedere in Italia, vi è anche Meral Atman nel film biografico Bold Pilot – Leggenda di un campione, trasmesso sulle reti Mediaset nell’agosto del 2020.

Şermin di Terra Amara vita privata: chi è il marito

Molto riservata nel suo privato, Sibel è figlia unica e come eroe della vita vede suo padre, dal quale crede di aver ereditato il talento. Inoltre, nel 2016, si è sposata con Murat Kolçak Köstendil. Con lui, l’artista aveva avuto una relazione ai tempi della scuola per poi ritrovarsi ben 25 anni dopo. Insieme non hanno dei figli, però si occupano di sei gattini.

Sibel Taşçıoğlu Instagram

L’amatissima (e a tratti odiatissima per via della sua creatura Şermin Yaman) Sibel è seguita da circa 134mila follower sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @sibeltascioglukk. Nel suo feed, la Taşçıoğlu condivide con i suoi seguaci scatti riguardanti la sua carriera, la sua routine e il suo privato.