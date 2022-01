Silvia Salemi, chi è il marito Gian Marco: età, lavoro, vita privata, matrimonio e figlie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Silvia Salemi, ma conosciamo meglio il marito.

Silvia Salemi, chi è il marito Gian Marco Innocenti: età, lavoro, matrimonio

Si chiama Gian Marco Innocenti il marito di Silvia Salemi, nota cantautrice e ora conduttrice radiofonica di successo. I due si sono conosciuti a una manifestazione e da quel momento non si sono più lasciati, affiatati e innamorati come non mai.

Silvia Salemi e il marito Gian Marco Innocenti: le figlie

Silvia Salemi e Gian Marco Innocenti, di cui non abbiamo molte informazioni, si sono sposati nel 2004, a settembre, quando lui aveva 41 anni e lei 25. Dal loro amore sono nate due splendide bambine, Sofia e Ludovica.