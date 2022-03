Silvio Garattini: chi è, età, carriera, prima moglie, figli, libri, curriculum, ricerca, Istituto Mario Negri

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il farmacologo, oncologo e ricercatore italiano Silvio Garattini.

Chi è Silvio Garattini, le ricerche e la carriera

Silvio Garattini è nato a Bergamo il 12 novembre del 1928 ed è un noto oncologo, farmacologo, ricercatore italiano. Nonché presidente e fondatore dell’istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’. Di lui sappiamo che si è diplomato perito chimico, poi nel 1954 è diventato dottore con lode in Medicina e Chirurgia: da qui ha cominciato la sua attività come assistente, poi come docente.

L’istituto Mario Negri

Nel 1961 ha fondato l’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’, di cui poi ne è diventato direttore. Negli anni l’istituto si è sviluppato e ha raggiunto un organico di circa 850 ricercatori localizzati in quattro sedi, a Milano, Bergamo, Ranica e Santa Maria Imbaro. Ma non solo. Dal 1965 al 1968 Garattini ha presieduto l’European Organization for Research on Treatment of Cancer ed è autore di centinaia di pubblicazioni. Una carriera brillante, nel corso della quale ha ricevuto tantissime onorificenze nazionali e internazionali. E c’è di più. L’8 agosto dello scorso anno il Consiglio Comunale di Desulo gli ha conferito la cittadinanza ordinaria.

Chi è la moglie, figli

Silvio Garattini si è sposato ben due volte, ma recentemente ha dovuto fare i conti con la morte di Anny, la sua seconda compagna, una francese sposata 25 anni fa e scomparsa dopo una malattia durata un anno. I due, come ha raccontato Garattini al Corriere della Sera, si era conosciuti all’ambasciata francese a Roma in occasione di una conferenza organizzata da un amico di Parigi, ora la donna riposa a Cecanibbi, nel comune di Todi. Garattini ha cinque figli, avuti dalla prima moglie e altrettanti nipoti.