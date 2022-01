Simona Branchetti: chi è, età, carriera, chi è il marito Carlo Longari, figli, vita privata, TG5, altezza e Instagram

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Per celebrare i 30 anni del TG5, Silvia Toffanin accoglierà in studio tre volti del Tg diretto da Clemente Mimun: Simona Branchetti, Roberta Floris e Susanna Galeazzi.

Simona Branchetti: chi è, età, carriera, TG5

Simona Branchetti è nata a Meldola il 15 agosto del 1976 ed è una giornalista e conduttrice televisiva. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2002 ha iniziato a collaborare con il quotidiano La Voce di Forlì e altri giornali locali, poi ha ottenuto l’attestato di giornalista professionista nel 2005. Contemporaneamente alle testate giornalistiche, è stata presente in alcuni programmi di intrattenimento di Odeon TV, Happy Channel e TMC, poi dal 2003 al 2007 ha lavorato per la redazione di Sky TG24, mentre dall’ottobre del 2007 è al TG5 su Canale 5.

Simona Branchetti: chi è il marito, figli

Simona Branchetti si è sposata con Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo, nel 2008. Nel 2013 la coppia ha divorziato e lei nel 2016 ha iniziato a frequentare l’avvocato Carlo Longari: i due si sono sposati nel 2017, ma nel 2021 hanno annunciato la separazione.

Simona Branchetti: Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @simona.branchetti vanta oltre 35 mila followers.