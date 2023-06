Simona Branchetti torna in tv con Morning News: ecco da quando

Simona Branchetti tornerà ufficialmente in televisione, guidando il programma televisivo Morning News. La giornalista, infatti, tornerà in pianta stabile all’interno dello show giornalistico di Canale 5, traghettando la trasmissione per la durata di tutta quest’estate 2023. Ad annunciare il ritorno in televisione, è stata la stessa conduttrice attraverso il proprio profilo di Instagram.

Simona Branchetti torna a Morning News

La Branchetti sarà la nostra sveglia mattutina su Canale 5, tornando in pianta stabile con il proprio programma per quest’Estate 2023. Il programma, che tornerà nel palinsesto del quinto canale di Mediaset, dovrebbe partire verso la fine di giugno. Secondo l’annuncio della stessa conduttrice, la trasmissione di approfondimento giornalistico partirà la mattina di martedì 27 giugno.

L’annuncio ai fan attraverso Instagram

La Branchetti, attualmente in forza nella redazione del Tg5, ha svelato il proprio futuro su Instagram. Su domanda di un fan, infatti, la conduttrice ha chiarito il futuro di Morning Show, confermando il ritorno del programma per la fine di questo mese. Su Instagram, infatti, ha risposto in questo modo: “Ci vediamo a Morning News dal 27 giugno”. Un ritorno, che almeno al momento, i fan del programma hanno accolto con grande entusiasmo.

Le staffette televisive di Simona Branchetti

La giornalista, come in passato, raccoglierà lo spazio dell’intrattenimento mattutino sul quinto canale di Mediaset. Infatti, come faceva Barbara D’Urso, la conduttrice dovrà riempire il buco lasciato scoperto per la stagione estiva. Una situazione che comunque non risulta inedita per la conduttrice: già in passato la conduttrice dovette riempire il palinsesto di Canale 5, tenendo addirittura due programmi in piedi: uno la mattina e l’altro il pomeriggio.

Sostituirà Barbara D’Urso in maniera definitiva?

La domanda è lecita, specie poi dopo le tensioni che quest’anno sono emerse tra Mediaset e Barbara D’Urso. La storica conduttrice di Canale 5 è stata pesantemente ridimensionata quest’anno, cercando nuovi spazi all’interno di altre realtà come la RAI e Netflix. Ecco perchè, almeno per quest’anno, potrebbe esserci la concreta possibilità di una Simona Branchetti a tempo indeterminato su Canale 5 almeno fino a Dicembre 2023.