Simona Ventura contro Ilary Blasi: “Totti è stato carino con me, lei non tanto”

La separazione di Totti e Ilary Blasi, inevitabilmente, ha fatto tantissimo rumore. Un duro colpo per chi li ha sostenuti dal primo giorno. Sono tante le persone che commentano l’accaduto, che dicono qualcosa a riguardo. E non solo fan. Dopo i commenti di Selvaggia Lucarelli riferiti alla Blasy, eccone un altro di Simona Ventura, (di nuovo).

Simona Ventura e Ilary Blasi

Di nuovo, perché non è il primo commento che Simona Ventura fa nei confronti della coppia. Già a Febbraio aveva detto la sua con un post su Instagram non tanto gradito dalla diretta interessata.

Queste parole non sono state prese tanto bene da Ilary che al tempo aveva risposto con: “Non so. Parla come se fossimo migliori amiche o come se vivesse con me, boh“. Un post che sicuramente non aveva cattive intenzioni, così come la risposta della Blasi evidentemente stressata dal caos mediatico.

E ora, dopo l’ufficializzazione del divorzio, la Ventura ha detto, nuovamente, la sua. Riferendosi all’episodio in questione, ha spiegato che le due reazioni sono state differenti. Totti ha preso il post come un messaggio positivo “ed è stato molto carino. La Blasi un po’ meno“.