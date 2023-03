Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: ecco quando e dove. La Ventura è pronta ad andare all’altare con Terzi, dopo che il loro matrimonio è stato rinviato per ben tre volte. Per la cerimonia scelti anche i testimoni dei due futuri sposi, che per l’occasione saranno Marco Di Terlizzi e Paola Perego. Il 2023 si rivela essere l’anno dei “Matrimoni Vip”, dove oltre a quello della Ventura si terrà anche la cerimonia di un’altra grande star italiana di fama internazionale: la cantante Laura Pausini.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dopo anni di relazione, la Ventura è pronta a dire “sì” a Giovanni Terzi. Lui è un giornalista, con cui la conduttrice ormai da tempo fa coppia fissa. Le nozze sono state annunciate in prima persona dai due futuri sposi, che hanno raccontato del loro matrimonio in un’intervista esclusiva a Il Corriere della Sera. Ma quando si terrà il famoso matrimonio tra i due? Ancora c’è massimo segreto sulla data. Molto probabilmente non c’è ancora, poiché entrambi dovranno decidere la location dove farlo svolgere.

Nella loro intervista, la Ventura spiega il grande passo: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”. Dopo tre tentativi falliti, sembra che la quarta occasione si rivelerà quella buona per pronunciare il fatidico “sì” per unirli in matrimonio, per la gioia dei fan di Simona Ventura.

Dei rumors provano a pronosticare la location dell’attesa celebrazione. Secondo gli esperti di gossip, infatti la cerimonia non si svolgerà nel territorio di Milano. I due vorrebbero cambiare zona, considerato come già vivono nel milanese. Più probabile, se la data fosse in estate, che venga scelta la costa adriatica per un simile evento, magari portando le celebrazioni all’interno della zona di Rimini.