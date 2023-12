Simona Ventura vs Gianni Terzi a ‘Ballando’: la sfida ‘spacca’ la famiglia

Una simpatica coppia quella approdata quest’anno sul palco di Ballando con le stelle. Compagni di vita nella quotidianità, anche se sulla pista da ballo ‘non ce n’è per nessuno’, soprattutto per Simona Ventura che, in questa kermesse, sta mostrando una grinta smisurata e uno spirito di competizione che sembra essersi risvegliato con una prepotenza inaudita. Anche di fronte al suo amato Giovanni (Terzi ndr) l’agguerrita presentatrice e showgirl non si ferma puntando decisa alla vittoria del talent.

Simona e Giovanni sostenuti dai figli nella corsa alla vittoria

A fare la parte del leone in questa affabile sfida di famiglia, sono i figli della coppia che sono ormai riuniti in un unico nucleo. Al momento di fare il tifo si creano benevoli schieramenti: Niccolò, Giacomo e Caterina sostengono senza alcun indugio mamma Simona, mentre Lodovico e Giulio caldeggiano la vittoria del loro papà Giovanni.

Giulio ha creato un fan club a sostegno del papà e di Giada Lini

Tra tutti e cinque i figli dell’amata coppia televisiva, il ‘piccolo’ Giulio, oggi 14enne, è quello che fa sentire di più la sua voce. In una video intervista rilasciata in un dietro le quinte di Ballando con le Stelle alla padrona di casa, Milly Carlucci, è proprio Giovanni Terzi a confessare l’energia e l’entusiasmo che il suo figlio più giovane mette nel dargli supporto in questa esperienza.

‘Giada Lini portaci in finale’: tra i tormentoni del fan club

‘Giada Lini portaci in finale’ è uno dei tormentoni di Giulio e della sua squadra di calcio lanciano a sostegno della coppia di ballo Terzi-Lini. Ma si tratta solo di uno dei tanti slogan che i giovani calciatori hanno fatto pervenire alla maestra Giada Lini che con soddisfazione e orgoglio racconta: ‘Ogni settimana mi mandano il video con il tormentone del momento. E la cosa che mi fa ridere è che non nominano mai Giovanni’. Un tifo sfegatato quello del team di Giulio Terzi che, a sostegno del papà e della sua maestra di ballo hanno coniato un ultimo motto: ‘Co Come mai, Co Come mai Giada Lini tu non batti mai’.

I giovani tifosi sostengono più la maestra che Giovanni Terzi

Gradualmente sembrerebbe proprio che l’interesse dei giovani calciatori si sia spostato più sulla ballerina che sul giornalista che accetta con il suo solito aplomb la scelta del figlio e degli amici sottolineando: ‘Con Giada ci sono io. Quindi va bene così’. Dal canto suo Giada, nell’intrattenersi con Giovanni, Milly e con lo staff di ‘Ballando’, sorride contenta di questo supporto ed evidenzia: ‘La cosa più carina è che questi ragazzi il sabato sera non escono. Restano a casa per seguire la puntata di Ballando e sostenerci’.