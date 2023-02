Simone Cristicchi: chi è, età, carriera, canzoni, moglie, figli, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14. Tra i tanti ospiti e temi della puntata ci sarà anche il cantautore Simone Cristicchi che si racconterà a 360°.

Simone Cristicchi, dagli esordi all’affermazione

Simone Cristicchi è nato a Roma il 5 febbraio del 1977 ed è un noto cantautore, attore e scrittore. Ma non solo. Simone Cristicchi, da sempre appassionato di disegni, a soli 16 anni ha rifiutato un contratto come disegnatore per il Tiramolla della Comic Art per continuare a studiare. Prima di avvicinarsi al mondo della musica, ha prestato servizio come obiettore di coscienza e poi come volontario in un centro di igiene mentale. A 17 anni ha esordito nel mondo della musica con la creazione di un gruppo rock e nel 2000 ha avuto modo di aprire i concerti di Max Gazzé e Niccolò Fabi. E’ stato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa” e dal 2017 al marzo 2020 Cristicchi è stato direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Il suo ultimo libro, perché Cristicchi è anche scrittore, è Happynext – Alla ricerca della felicità.

La vita privata, chi è la moglie

Simone Cristicchi nel 2010 è convolato a nozze con un’archeologa romana, Sara Quattrini. Appassionata di storia, non ama molto stare sotto la luce dei riflettori. La coppia si è sposata a Manciano, in Toscana, in Provincia di Grosseto, non lontano dalle rinomate terme di Saturnia. Dalla loro unione sono nati due figli: Tommaso nel 2008 e Stella nel 2011. Cristicchi nel febbraio 2023 si è recato a Trieste al Porto Vecchio, per visitare il museo delle masserizie degli esuli istriani documentando il tutto anche sul suo profilo Instagram.

Simone Cristicchi Instagram

Molto seguito su Instagram. Con il suo account @cristicchi vanta circa 78 mila followers.