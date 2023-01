Simone Montedoro, chi è la compagna Lara Carnevale: età, lavoro, figli, Ibiza, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Jasmine Trinca, Enrico Lucherini, ma anche l’attore Simone Montedoro, volto noto della fiction Don Matteo (e non solo), che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la compagna, nonché mamma di suo figlio, Lara Carnevale, che nella vita è un’atleta.

Cosa sappiamo su Lara Carnevale

Lara Carnevale, classe 1981 (è nata a ottobre), è un’atleta italiana, insegnante di gyrotonic. Sappiamo che vive a Ibiza insieme a Simone Montedoro, attore e suo compagno, e al figlio Matteo. Proprio qui a Ibiza ha aperto un centro fitness, come si legge anche sulla ‘biografia’ del profilo Instagram. Non abbiamo molte informazioni su di lei, ma sappiamo che è un’insegnante di GYROTONIC, di GYROKINESIS ed è una triplejumper athle. Lei, infatti, è un’atleta professionista di atletica leggera e ha praticato diverse discipline, dal salto in lungo alla corca 800 metri.

La storia d’amore con Simone Montedoro

Quando si parla di Lara Carnevale inevitabilmente il riferimento va a Simone Montedoro, noto attore, volto della fiction Don Matteo su Rai 1 per anni. Ma non solo. Simone Montedoro, che è nato a Roma, è suo compagno da anni e dall’amore tra i due è nato il figlio Matteo, venuto al mondo nel 2014. La famiglia vive a Ibiza, dove Lara lavora e ha un centro fitness. I due sono sempre più complici, affiatati e innamorati. La complicità, insomma, non manca. E Lara ha aiutato tantissimo Simone anche nel periodo buio e difficile, quello della malattia.

Instagram di Lara Carnevale

Lara Carnevale ha un profilo Instagram e con l’account @laragyrotonicibiza vanta oltre 2 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, spesso in compagnia del figlio Matteo. E del suo lavoro, nonché della sua passione immensa per lo sport.