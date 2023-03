Benedetta Primavera, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni venerdì 31 marzo 2023

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. E i telespettatori lo sanno bene. Venerdì 31 marzo, per concludere al meglio la settimana e il mese, i fan si potranno sintonizzare su Rai 1, in prima serata, e potranno seguire la quarta, ultima e imperdibile puntata di Benedetta primavera, il varietà condotto dalla ‘regina’ Loretta Goggi. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Chi sono gli ospiti dell’ultima puntata di Benedetta Primavera su Rai 1

Anche in questa quarta puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 31 marzo, al timone ci sarà Loretta Goggi, affiancata come sempre da Luca e Paolo. Il programma che ha riportato sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice una delle icone della televisione italiana, vuole accompagnare il pubblico in un originale viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi, come si legge sul comunicato ufficiale della trasmissione. Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi è accompagnata da grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica. Nel suo ‘salotto’, infatti, ci saranno:

Carlo Conti,

Romina Power,

Paola e Chiara reduci dal successo di Sanremo con Furore

Serena Rossi,

Simone Montedoro,

Lucia Ocone

Sergio Friscia.

Le anticipazioni

Ma non finisce qui. Ci sarà anche il duetto impossibile, che vedrà protagonista Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango. Da non perdere, poi, lo spettacolo di Loretta Goggi e sua sorella Daniela. Mentre con Luca e Paolo non mancheranno le risate, momenti divertenti e spunti di riflessione.

“Benedetta Primavera”, lo ricordiamo, è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Benedetta Primavera, con la quarta e ultima puntata, è per venerdì 31 marzo, in prima serata, a partire dalle 21.25 circa, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus. Tutte le puntate si potranno seguire in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.