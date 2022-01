Sissi, anticipazioni ultima puntata 11 gennaio 2022: cast, streaming e replica della serie tv

Ultimo e imperdibile appuntamento con la prima stagione di Sissi, la serie evento che ha debuttato lo scorso 28 dicembre su Canale 5. La fiction, di successo, ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di imperatrice d’Austria, una ribelle ante litteram che ha sempre appassionato tutti, grandi e piccini.

Sissi, anticipazioni ultima puntata 11 gennaio 2022

Nell’ultima puntata Franz partirà per la Lombardia, mentre Sissi si prenderà cura dei feriti in arrivo dal fronte. Franz, intanto, sopravvive all’attentato, mentre il Conte Grunne interrogando l’esecutore scopre che l’atto è stato commissionato da un ungherese, Lajos, il protettore di Fanny. Sissi apprende che a Milano l’esercito austriaco sta soccombendo e che l’Ungheria potrebbe approfittare della situazione per insorgere, così decide di raggiungere il Kaiser per consegnargli la lettera del Conte Andrassy. Ma Franz, che si accorge che Sissi è di nuovo incinta, la accusa di avere una relazione con Grunne. Una tragedia colpisce la coppia: Sissi sprofonda nello sconforto, Franz si chiude in se stesso. Cosa succederà?

Sissi: cast e dove vedere le puntate

Sissi è interpretata dall’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, mentre nel ruolo dell’imperatore Franz l’attore tedesco Jannik Schumann. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sulla piattaforma Mediaset Play.