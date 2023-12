Sky e Now tv, film e serie tv in uscita a gennaio 2024: il catalogo

Arriva l’anno nuovo. Sky e Now tv hanno aggiornato la lista di film e serie tv in uscita a gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme quali sono le proposte.

Le serie tv in onda a gennaio su Sky e Now tv

NCIS Los Angeles 14 – dal 1° gennaio

Serie drammatica incentrata sui rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell’NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi e sfuggenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Assumendo false identità, destreggiandosi tra missioni sotto copertura e sfruttando tecnologie avanzate, questa squadra di agenti rischia la vita ogni giorno pur di difendere la propria città.

S.W.A.T. 6 – dal 04 gennaio

L’ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, incaricato di dirigere un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, cerca un equilibro tra l’essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto nelle strade della città e per i quali la polizia è considerata il nemico.

Irish Crime – Seconda parte – dal 9 gennaio

Galway, Irlanda. Cathrin è una psicologa criminale che per anni ha lavorato a stretto contatto con la polizia locale come consulente specializzata, approfittando del fatto che il marito, Liam, fosse un agente. Ma da quando il marito è stato ritrovato morto, tutto è cambiato. Torna la seconda parte del crime tedesco, con le vicende di Cathrin Blake alle prese con nuovi casi professionali e privati.

I Delitti del BarLume – dal 12 gennaio

Tornano in esclusiva su Sky Cinema, dal 12 gennaio per tre venerdì, con 3 nuove storie I delitti del BarLume, l’amatissima collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar. Insieme alle nuove misteriose storie, ci aspetta l’amatissimo cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Insieme a loro anche delle guest star come Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi.

L’amore e la vita – Call the Midwife 9 – dal 13 gennaio

Ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive per la serie drama di grande successo tratta dal bestseller internazionale “Chiamate la levatrice”. Siamo nel 1964 ed è evidente come i tempi stiano cambiando: dal faro della pillola contraccettiva all’ombra dell’Abortion Act del 1967, fino all’introduzione di un nuovo programma di screening del cancro… Tra situazioni mediche e personali complesse, la serie racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

True Detective: Night Country – dal 15 gennaio

L’ attesissima quarta stagione dell’acclamata serie antologica HBO e Sky Exclusive arriva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, vede protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti e Kali Reis (Catch the Fair One). Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Le indagini di Sister Boniface 2 – dal 24 gennaio

La serie spin – off di Padre Brown, tratta dai racconti di G.K. Chesterton, torna su Sky e NOW con una nuova stagione. Inghilterra, primi anni Sessanta. La seconda stagione della serie continua a seguire le imprese investigative della suora enologa Sister Boniface, la cui laurea in scienza forensi e l’esperienza nella medicina legale sono diventate una preziosa risorsa per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, che deve affrontare un tasso di criminalità sorprendentemente alto nel villaggio. I nuovi episodi, ricchi di stravaganti misteri, vedono la suora coinvolta in indagini legate a tornei di scacchi, top model, stazioni radio pirata, gruppi teatrali amatoriali, riprese cinematografiche e programmi televisivi.

La favorita del re – dal 31 gennaio

Un period drama Sky Esclusive con Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Gérard Depardieu e Gaia Girace. Per più di vent’anni, Diane de Poitiers è stata la favorita del re Enrico II. Nonostante il suo carattere forte e la sua leggendaria bellezza, Diane è solo un’altra cortigiana e la sua posizione rimane fragile. E l’imminente matrimonio di Enrico con Caterina de’ Medici potrebbe mettere a repentaglio i suoi sogni di dominio. Diane farà di tutto per mantenere la sua influenza, ma la sua storia con Henri II, di vent’anni più giovane di lei, che è la chiave del suo potere, può davvero durare per sempre?

I film in onda