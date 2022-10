Sofia Raffaeli, chi è la fuoriclasse della ginnastica ritmica: età, cerchio, origini, mondiali, foto e Instagram

Sofia Raffaeli è una ginnasta italiana di 19 anni, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. Nonostante la giovane età vanta già premi prestigiosi nella sua carriera: è stata infatti la prima italiana a vincere due ori individuali agli Europei di ritmica a Tel Aviv e tre ori ai Mondiali in Bulgaria a Settembre ’22. Ma ecco cosa sappiamo di lei!

Sofia Raffaeli: chi è, età, vita privata

Sofia Raffaeli ha 19 anni, è nata a Chiaravalle in provincia di Ancona il 19 gennaio 2004. E’ una ginnasta italiana che gareggia insieme alla squadra di Ginnastica Ritmica Italiana. Attualmente Sofia studia al Liceo di Scienze umane al Centro Studi D’Annunzio.

Suo padre Gianni è un architetto mentre la madre Milena è un ex ballerina e ingegnere, attualmente insegna all’Università di Ancona. Fin da piccola si appassiona allo sport. Inizia a praticare ginnastica artistica già all’età di quattro anni per poi passare alla ginnastica ritmica.

Carriera sportiva

Ad accompagnarla per tutti i primi anni agli allenamenti a Fabriano era il nonno, al quale è molto legata. Ha esordito con la Società Ginnastica Fabriano dove si allenava per otto ore al giorno. Da lì l’esordio internazionale nel 2018 nella categoria juniores.

Proprio nella categoria juniores nel 2019 vince la medaglia d’argento ai campionati mondiali nelle specialità della fune e delle clavette. Entra nei senior nel 2021 e vince la medaglia di bronzo nel cerchio ai campionati mondiali assoluti. L’atleta è entrata nel 2021 nel gruppo sportivo della Polizia di Stato.

La vittoria ai Mondiali

Sofia è la ginnasta individualista che ha ottenuto il punteggio più alto di sempre in una competizione internazionale ufficiale: 36.150 nelle qualifiche dei Campionati Europei 2022. A lei è stato dedicato un “movimento”, che ha preso il nome di “Raffaeli”. In quell’occasione, infatti, vince l’argento per Team ansime a Milena Baldassarri e alla squadra.

Vince anche l’oro al cerchio e alle clavette e l’argento alla palla. Stesso successo ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria, dove conquista tre ori individuali nella palla, cerchio e nastro.

Instagram

Su Instagram Sofia Raffaeli conta oltre 33mila followers e condivide foto della sua vita sportiva, ma decisamente poche: la ginnasta infatti non ama i social.