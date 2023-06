Sognando Parigi, anticipazioni film su Rai 1: trama e cast

Su Rai 1, arriva “Sognando Parigi”. Il film, di direzione francese, verrà mandato in onda nel prime time, all’interno del ciclo cinematografico “Destinazione Amore”. Il ciclo è stato pensato dalla RAI per la stagione estiva, al fine di portare sul televisore i titoli dei lungometraggi romantici più interessanti del mercato cinematografico contemporaneo. Ad aprire le danze, sarà proprio il film di Clare Niederpruem.

“Sognando Parigi” in prime time su Rai 1

Il film parla della storia di Victoria, una wedding planner (organizzatrice di matrimoni) che si prende una pausa dal lavoro per organizzare un matrimonio speciale: quello della sua migliore amica. L’evento nunziale, per l’occasione, sarà organizzato all’interno della “città dell’amore”: la Capitale della Francia, Parigi. Tale evento vedrà degli imprevisti, che ovviamente daranno “pepe” a tutta la storia: da una parte un suo ex storico, accompagnato dalla compagna; poi Jacques, un suo vecchio amico con cui si scriveva lettere quando era bambina.

Il cast del film

Comporranno il cast del film:

Mallory Jansen (Victoria)

Joshua Sasse (Jacques)

Greg Haney (Mike Halstrom)

Jayne Wisener (Tracy Cook)

Lachlan Nieboer (Cameron Reisch)

Amy Pemberton (Nathalie).

I film amorosi su Rai 1

Come detto precedentemente, la Rai ha pensato al ciclo “Destinazione amore”. Il ciclo cinematografico, che porterà sullo schermo prodotti cinematografici sentimentali, andrà in onda dal 7 giugno, con la giornata di domani che vedrà presentato il film “Sognando Parigi”. Come detto, i film parleranno dell’amore anche in maniera alternativa. In questo senso, potrebbero apparire storie di amori inaspettati, che magari vengono fuori durante viaggi o esplorazioni idilliache condotte dai protagonisti della pellicola. Ma si parlerà anche di amori improvvisi e invorticanti, come quelli che sentiamo prendere vita attorno ai fornelli di una cucina. Un viaggio a 360 gradi nell’amore, con i film che provano a scrutare anche gli aspetti interiori di questo sentimento: come lo vivono i personaggi della storia.