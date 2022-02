Soliti Ignoti il ritorno non va in onda oggi, quando torna il game show di Amadeus

E’ la settimana di Sanremo e la Rai e Mediaset, ‘avversaria’ della rete, sono state costrette a modificare tutti i palinsesti e la programmazione, con trasmissioni slittate, fiction lasciate in attesa che tutto finisca.

Niente Soliti Ignoti su Rai 1: ecco perché

E tra i programmi che non andranno in onda questi giorni c’è anche I Soliti Ignoti, il gioco pre-serale di Rai 1, condotto da Amadeus, che è ora impegnato alla conduzione, per la terza volta consecutiva, della kermesse musicale.

Quando tornano in onda I Soliti Ignoti di Amadeus?

Dopo l’ultima puntata del 31 gennaio, che ha visto la partecipazione dell’ex rugbista Alvise Rigo, i Soliti Ignoti, gioco pre serale di Rai, torneranno subito dopo la settimana di Sanremo. Perché dal 1 febbraio al 5 tutta l’attenzione sarà sulla kermesse sonora, mentre alle 20.30 domenica 6 ci sarà il ‘DietroFestival’, un programma per svelare tutti i retroscena di Sanremo. Così, stando al palinsesto ufficiale, il game show di Amadeus tornerà nuovamente in onda da lunedì 7 febbraio, ma non è ancora chiaro se ci saranno nuove puntate o verranno riproposte quelle già viste.