‘Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla’ e ora pretende il trono: chi è Simon Charles Dorante-Day

Continua a fare i conti con uno scandalo dietro l’altro la famiglia reale inglese. Questa volta, a finire nel mirino, Carlo e Camilla. O meglio, quello che sembrerebbe essere il loro figlio segreto, Simon Charles Dorante-Day, un australiano di 56 anni che si è candidato alla successione al trono. Non prima, però, di farsi riconoscere come figlio nato effettivamente dall’amore tra il principe e la moglie.

Chi è il figlio segreto di Carlo e Camilla

Simon Charles, quello che sembrerebbe essere il figlio segreto di Carlo e Camilla, è nato nel Regno Unito nel 1966, poi sarebbe stato adottato da una famiglia inglese che si è trasferita in Australia, dove lui ha vissuto per anni. Su Facebook l’uomo si fa già chiamare Principe e ora ha solo un obiettivo: farsi riconoscere per salire al trono. Stando al suo racconto e alla sua ricostruzione dei fatti, la conferma della reale identità gli sarebbe arrivata dalla nonna, che per anni avrebbe lavorato per la regina come cuoca.

La battaglia legale

L’uomo non si è mai arreso e ha portato avanti per anni una battaglia legale, che ora si è conclusa con la causa intentata dall’uomo nei confronti del ducato di Cornovaglia. Quello che è certo è che Simon Charles non si arrende. E ambisce al trono!