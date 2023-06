Sophie Cross – Verità nascoste, anticipazioni seconda puntata: trama episodi martedì 20 giugno 2023

Stasera, martedì 20 giugno alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con la serie franco-belga-tedesca “Sophie Cross – Verità nascoste”, creata da Paul Piedfort, diretta da Frank Van Mechelen e interpretata da Alexia Barlier e Thomas Jouannet. Sophie è una donna che ha perso tutto: suo figlio Arthur, scomparso misteriosamente cinque anni fa, e la sua carriera di avvocato. Decisa a ritrovare il bambino, entra nella polizia e si unisce all’unità guidata dal marito Thomas, commissario di polizia. Ma le sue indagini la portano a scoprire verità nascoste e pericolose, che mettono a rischio la sua vita e quella dei suoi colleghi. Ma passiamo a qualche anticipazione sulla seconda puntata di questa serie tra il noir e il thriller che sta tendendo molti italiani incollati allo schermo!

“Sophie Cross – Verità nascoste”: anticipazioni seconda puntata

La serie, composta da tre episodi da 90 minuti ciascuno, mescola dramma, thriller, poliziesco e giallo, e racconta la storia di una madre disperata alla ricerca della verità sul destino del suo figlio.

Nella prima puntata, andata in onda il 13 giugno, abbiamo assistito alla scomparsa di Arthur, avvenuta mentre Sophie era al telefono con lo studio legale. La polizia non ha trovato alcuna traccia del rapitore, né una richiesta di riscatto. Sophie ha abbandonato il suo lavoro e si è iscritta all’accademia di polizia, sperando di avere accesso a informazioni utili per le sue ricerche.

Nella seconda puntata, Sophie riceve l’incarico di indagare sull’omicidio di un professore, avvenuto dopo una riunione scolastica. Il docente aveva abbandonato la famiglia per vivere insieme a una ex-allieva. Sophie scopre che il caso è collegato a una rete di pedofilia che coinvolge persone influenti. Nel frattempo, riesce a risalire al mittente del misterioso messaggio con la foto del figlio scomparso che ha chiuso la prima puntata. Chi è e chi vuole impedirle di sapere la verità?

Una serie internazionale di successo

La serie “Sophie Cross – Verità nascoste” è una co-produzione franco-belga-tedesca, che ha debuttato in Germania su Das Erste il 23 maggio 2021, in Belgio su La Une il 7 novembre 2021 e in Francia su France 3 il 9 novembre 2021. In Italia è trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1 dal 13 giugno 2023. La serie è girata in Francia e Belgio, tra Ostenda, location principale delle riprese, Anversa, Bruges e Bruxelles. Le ambientazioni sono molto curate e rendono bene l’atmosfera di suspense e mistero che avvolge la storia. Il cast è composto da attori di diverse nazionalità, tra cui spiccano Alexia Barlier nel ruolo di Sophie Cross e Thomas Jouannet nel ruolo di Thomas Leclercq, marito di Sophie e commissario di polizia. Gli altri personaggi sono interpretati da Cyril Lecomte, Mariama Gueye, Oussama Kheddam, Wanja Mues e altri. La serie ha ricevuto un buon riscontro di pubblico e critica, sia nei paesi di origine che in Italia. La trama è avvincente e coinvolgente, i personaggi sono ben caratterizzati e le interpretazioni sono convincenti. La serie mescola dramma, thriller, poliziesco e giallo, creando un mix di generi che tiene con il fiato sospeso.