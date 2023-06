Sophie Cross Verità Nascoste su Rai 1: trama, anticipazioni e quante puntate sono

Rai 1 propone ai suoi telespettatori un ciclo di serie thriller e noir di produzione internazionale, capaci di tenere alta la tensione e di coinvolgere con le loro storie avvincenti e i loro personaggi complessi. Si tratta di fiction di qualità, che spaziano da ambientazioni esotiche a scenari urbani, da trame poliziesche a drammi psicologici, da indagini scientifiche a misteri irrisolti. Tra le serie in onda su Rai 1, spicca “Sophie Cross – Verità nascoste”, in onda stasera 13 giugno 2023 alle 21.25, in prima visione assoluta. Non perdetevelo!

“Sophie Cross- Verità Nascoste”: un thriller psicologico tra amore e mistero

Una madre in cerca di verità, Sophie Cross, ha tutto quello che una donna può desiderare: una brillante carriera di avvocato, una famiglia felice, una casa sul mare. Ma il suo sogno si trasforma in incubo quando suo figlio Arthur, di cinque anni, sparisce nel nulla mentre gioca con un aquilone tra le dune vicino alla sua abitazione. Da quel giorno, Sophie non si dà pace e cerca disperatamente di scoprire cosa sia successo al suo bambino, anche a costo di mettere a rischio il suo matrimonio con Thomas, il commissario di polizia che dirige le indagini. Per seguire le tracce di Arthur, Sophie decide di cambiare vita e di diventare poliziotta, entrando nell’unità guidata dal marito. Ma la verità è più oscura e pericolosa di quanto immagini.

La serie si sviluppa in sei episodi da novanta minuti l’uno, divisi in tre stagioni da due episodi ciascuna. Ogni stagione racconta una storia diversa, ma collegata al filo rosso della scomparsa di Arthur.

Il cast

I protagonisti della serie sono Alexia Barlier e Thomas Jouannet, due attori francesi con una lunga carriera sia sul piccolo che sul grande schermo. Alexia Barlier interpreta Sophie Cross, l’avvocato che decide di cambiare vita e diventare poliziotta per ritrovare suo figlio. Thomas Jouannet interpreta Thomas Leclercq, il marito di Sophie e il capo dell’unità di polizia che si occupa dei casi irrisolti. Tra i personaggi secondari, spiccano Cyril Lecomte nel ruolo di Gabriel Deville, il capitano della squadra di Thomas; Mariama Gueye nel ruolo di Amina Dequesne, il tenente che fa da mentore a Sophie; Oussama Kheddam nel ruolo di Fred Fontaine, il tenente che ha un rapporto conflittuale con Sophie; Wanja Mues nel ruolo di Alexander Brandt, il medico legale che aiuta le indagini.

Una serie da non perdere

“Sophie Cross – Verità nascoste” è una serie che tiene incollati allo schermo grazie alla sua trama avvincente, ai suoi colpi di scena e alle sue atmosfere cupe e suggestive. È anche una serie che esplora i temi dell’amore, della famiglia, della giustizia e della verità, attraverso i personaggi di Sophie e Thomas, due persone che devono affrontare il dolore più grande e che cercano di ricostruire la loro vita insieme. Una serie da non perdere per gli appassionati di thriller e di storie emozionanti.