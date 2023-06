Ciclo Destinazione Amore su Rai 1: ecco da quando e tutti i film in tv

L’estate è alle porte e la Rai non si fa trovare impreparata. La direzione Cinema e Serie Tv ha infatti annunciato una programmazione ricca e variegata per le sue reti, che spazia dalla commedia al thriller, dal crime al western, dal romantico all’avventura. Tra prime visioni e prodotti d’eccellenza, i telespettatori potranno godersi film e serie per tutti i gusti e per tutte le età. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Ra1,”Ciclo Destinazione Amore” e non solo

“Destinazione amore” e “Avventure nella natura”: La rete ammiraglia punta sulle emozioni e sulle storie coinvolgenti. Il mercoledì in prima serata è dedicato al ciclo “Destinazione amore”, a partire dal 7 giugno. Si tratta di una selezione di film romantici ambientati in luoghi suggestivi, dove l’amore sboccia tra colpi di fulmine, viaggi nel tempo, ritorni di fiamma e passioni inaspettate. Tra i titoli in prima visione ci sono “Sognando Parigi” di Clare Niederpruem, una commedia con Mallory Jansen nei panni di una wedding planner che si reca nella capitale francese per organizzare il matrimonio della sua migliore amica; “Queen Bees” di Michael Lembeck, una commedia con Ellen Burstyn e James Caan (nella sua ultima apparizione) che interpretano due anziani che si innamorano in una casa di riposo; “Press Play – La musica della nostra vita” di Greg Björkman, un film con Lyndsy Fonseca e Josh Peck che racconta la storia di una coppia che si ritrova grazie a una playlist musicale.

Dal 15 agosto un’immersione nel mondo dell’infanzia e della natura

Dal 15 agosto, invece, Rai 1 cambia registro con il ciclo “Avventure nella natura”, dedicato a film che celebrano l’infanzia, l’adolescenza e l’amore per gli animali. Tra le prime visioni ci sono “Lassie torna a casa” di Hanno Olderdissen, una versione modernizzata delle avventure dell’amatissimo e storico collie; “Qua la zampa 2 – Un amico per sempre” di Gail Mancuso, il sequel del film con Dennis Quaid e il suo fedele cane Bailey; “Poly” di Nicolas Vanier, il reboot del cavallino star della tv negli anni Settanta.

Rai 2, tra serie, film del cinema italiano e thriller

La seconda rete si concentra sulla serialità, tutta in prima visione assoluta, distribuita durante la settimana. La domenica e il lunedì, a giugno, torna la serie crime poliziesca “CSI Vegas”, seconda stagione, spin off della serie cult “CSI – Scena del crimine”(lunedì 10 luglio, invece, fa il suo ingresso “Che Todd ci aiuti”, con Katey Sagal nelle vesti di una madre nonché avvocato che collabora con il figlio investigatore).

Il mercoledì, a giugno, i nuovi episodi ambientati in scenari caraibici di “Delitti in paradiso”. Giovedì 3 agosto è prevista la seriepoliziesca tedesca “Squadra Speciale Cobra 11”, ventisettesima stagione, con i due agenti Samir e Vicky che indagano sulle strade della Germania. Giovedì 8 e venerdì 9 giugno, in prima visione assoluta, una miniserie australiana in due parti: “Spirale di bugie” (Lie with me), che ha al proprio centro un insidioso triangolo tra marito, moglie e una giovane baby-sitter. La programmazione del venerdì sarà poi dedicata all’ambientazione europea con “Tutti mentono”, miniserie spagnola, in cui una piccola comunità haa che fare con la vicenda di un video a luci rosse; dal 7 luglio la francese “L’isola delle trenta bare”: una donna si mette sulle tracce del suo passato per ritrovare il figlio scomparso. Dalla Gran Bretagna, infine, arriva la seconda stagione del “Professor T”, con Jasper Tempest, geniale criminologo dell’Università di Cambridge.

Una rosa di film italiani

Durante l’estate, il martedì, è prevista una selezione di film dedicati al cinema italiano: tra i titoli “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, con Miriam Leone; “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Lillo e Lucia Ocone; “Per tutta la vita” di Paolo Costella, con Claudia Pandolfi, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Fabio Volo; “Il regno” di Francesco Fanuele, con Stefano Fresi e Max Tortora.

Rai3, tra storia, letteratura e arte

Il venerdì, in prima serata a partire dal 16 giugno, il ciclo “XX Secolo”, una proposta originale di film italiani e stranieri, che raccontano eventi reali, più e meno conosciuti, accaduti nel corso del ‘900. La Storia e le storie del secolo del Cinema, raccontate attraverso la magica invenzione della settima arte. Tra le prime visioni internazionali “1918 – I giorni del coraggio”, kolossal di Saul Dibb sulla Prima Guerra Mondiale. Il periodo tra le due Grandi Guerre farà da sfondo alla miniserie tedesca “Hotel Europa” di Thorsten Schmidt, che ripercorre la storia di una delle famiglie proprietarie d’alberghi più importanti della Germania fino al tragico avvento del Nazismo. Tra i film italiani in prima visione: “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice, con un insolito Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio; “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti, che narra le drammatiche vicende degli abitanti di Africo in Calabria; “Volevo nascondermi”, il film di Giorgio Diritti, vincitore di sette David di Donatello, con Elio Germano impegnato nella difficile interpretazione di Antonio Ligabue. Non manca il western con tre grandi classici americani collocati in agosto: “Il grande paese” di William Wyler, “Soldati a cavallo” di John Ford e “Impiccalo più in alto” di Ted Post.