Canone Rai 2024, ecco perché potrebbe aumentare dal prossimo anno

Sempre meno tempo all’arrivo del discusso Canone Rai 2024, che nonostante veda “l’abolizione” come tema di Governo con Giorgia Meloni, rischia di aumentare coi costi in vista del prossimo anno. In una situazione storica che sta comportando l’aumento di tutte le bollette per i cittadini italiani, anche tale tassa potrebbe rivelarsi come l’ennesimo salasso per i consumatori… a patto che non venga abolito nelle prossime settimane, come promesso a più riprese dal ministro Matteo Salvini.

L’aumento del Canone Rai 2024

Il futuro della tassa firmata RAI, al momento, è un incognita per tutti i consumatori. Se da una parte il Governo Meloni ha fatto un’ampia campagna elettorale contro il pagamento di questa tassa, nei fatti sembra ancora lontana la data della sua abolizione. Al momento, su tale tematica sono due gli scenari più plausibili: l’abolizione definitiva del Canone, oppure un aumento vertiginoso di questa tassa. Tutto ciò, peraltro, in una RAI sempre maggiormente in difficoltà per gli equilibri politici e la presenza di una faziosità latente contro il Governo.

Chi dovrà pagarlo?

Il salasso, al giorno d’oggi, toccherebbe a tutte quelle persone che hanno una fruizione energetica dentro la propria casa e posseggono almeno un televisore di proprietà. Dal 2016, poi, questi costi sono stati inseriti direttamente nella bolletta. Eppure, qualcuno vorrebbe abolirlo e oggi siede nella maggioranza di Governo. Tra i fautori di questa iniziativa, il ministro Giancarlo Giorgetti: “Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perchè siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”.

Il canone fuori dalla bolletta

Secondo le parole del Ministro dell’Economia, dall’anno prossimo il Canone RAI non sarà più in bolletta. Una scelta accelerata, peraltro, dall’Unione Europea, che ha bocciato l’attuale modello della tassa utilizzato dall’Italia.