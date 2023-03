Milly Carlucci, chi è il marito Angelo Donati: età, lavoro, figli, vita privata, foto

Milly Carlucci sarà ospite a Domenica In e rilascerà una commovente intervista a Mara Venier in cui racconterà tutti i segreti della sua vita. Parlerà a cuore aperto della sua carriera e del suo unico grande amore: il marito Angelo Donati. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Angelo Donati: età, lavoro

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci e nonostante il lavoro della moglie, ha sempre preferito rimanere in disparte e lontano dalle luci dei riflettori. Per questo motivo non si hanno molte informazioni su di lui, ma sappiamo che è nato a Roma nel 1948, per cui ha 75 anni e di lavoro fa l’ingegnere. Si è laureato alla Sapienza nel 1973 e poi ha proseguito gli studi negli Stati Uniti. Da subito è diventato un grande imprenditore: ha fondato imprese edili ed immobiliari di successo tra la Gran Bretagna, l’Italia e gli Stati Uniti. La più importante è la Donati Spa, che gli ha permesso di avere un grande successo e di fare ottimi guadagni.

L’amore con Milly Carlucci

I due innamorati si sono conosciuti proprio nella Città Capitolina, ma non hanno mai raccontato i dettagli del loro primo appuntamento. Sappiamo che erano già adulti ed entrambi avevano avuto alcune storie alle spalle, ma dal momento in cui si sono incontrati non si sono lasciati mai più. La famosa conduttrice ha sempre dichiarato che il loro è un amore speciale e che si completano a vicenda. Si sono sposati nel 1985, quando lui aveva 37 anni e lei 31. Da quel momento si sono sempre amati tantissimo e ancora oggi sono una coppia molto affiatata.

Vita privata e figli

Della vita privata di Angelo Donati non sappiamo molto, ma una cosa è certa: i figli con Milly Carlucci sono una parte fondamentale della sua esistenza. Entrambi si sono sempre dichiarati molto attenti ai figli e hanno un grande senso della famiglia che gli è stato trasmesso dai rispettivi genitori. Dal loro amore sono nati: Angelica, nel 1986 e Patrick nel 1991. Avevano pensato ad avere un terzo figlio, ma alla fine hanno desistito. Angelica lavora come dirigente d’azienda nell’impresa edile del padre negli Stati Uniti. Patrick, invece, lavora in una multinazionale a Londra. Nonostante le distanze geografiche, la famiglia è molto unita e trascorre lunghi periodi assieme.