Sopravvissuti, anticipazioni quarta puntata: trama episodi di lunedì 24 ottobre 2022

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori e lunedì prossimo, il 24 ottobre, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Sopravvissuti, la serie tv di successo di Rai 1. Ma cosa succederà nel nuovo appuntamento? Ci saranno colpi di scena? Tra gialli, segreti, conti che non tornano.

Gli episodi di Sopravvissuti in onda lunedì 24 ottobre 2022

Stando alle anticipazioni, lunedì andrà in onda l’episodio dal titolo ‘Assassini‘: i superstiti dovranno fare i conti con una scoperta choc perché sui muri delle loro abitazioni comparirà una scritta con gli insulti. Chi è stato? E perché? Chi li sta minacciando? I sospetti della poliziotta Anita si concentrano su Luca, poi su Lea. E il giallo si infittisce. Proprio Lea, infatti, insieme alla gemella sembra intenzionata ad andare via, a fuggire, ma qualcosa impedirà alle due donne di lasciare Genova.

Nell‘altro episodio, dal titolo Bugie, si scoprirà che Armando era vivo dopo la tempesta. Anita, quindi, deciderà di andare da Luca per affrontarlo: lei vuole sapere la verità e Luca, uno dei superstiti, sarà costretto a confessare. Come è morto Armando? Il racconto lascerà senza parole tutti, anche Sylvie.

Quando finisce la serie tv

Sono 12 gli episodi di Sopravvissuti, due per ogni serata. Quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, la serie tv dovrebbe giungere al capolinea il 7 novembre. Tutti gli episodi, in ogni caso, sono disponibili in replica (in streaming) sul portale Rai Play.