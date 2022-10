Sopravvissuti, anticipazioni quinta puntata: trama episodi di lunedì 31 ottobre 2022

Il giallo si infittisce e la serie tv Sopravvissuti, che ha debuttato da poche settimane su Rai 1, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Al centro della fiction, che vede tra i protagonisti l’attore Lino Guanciale, la barca Arianna, che scompare dai radar e viene trovata un anno dopo. Molti dell’equipaggio sono morti, pochi sono sopravvissuti. Ma proprio loro nascondono un segreto: cosa succederà nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 31 ottobre?

Gli episodi di Sopravvissuti di lunedì 31 ottobre

Nel primo episodio dal titolo ‘Speranza’, Luca e la moglie dovranno fare i conti con i problemi di coppia. L’uomo, infatti, sta commettendo degli errori, ma alla fine la donna perderà il marito e cercherà di andare avanti, di superare la crisi. A patto però che tra i due venga sempre messa al primo posto la verità. Qualcuno, nel frattempo, tornerà a minacciare i sopravvissuti e i dubbi sono sempre di più.

Nel secondo episodio dal titolo ‘Vittime’, Luca e i sopravvissuti sono sempre più sotto i riflettori e la lente della Polizia. Luca inventerà una scusa, porterà la famiglia in montagna e lo stesso faranno gli altri, pur di non essere scoperti. Tano, invece, tornerà in sé: saluterà, forse per sempre, suo figlio Simone, morto.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Sopravvissuti, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play. L’ultima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 7 novembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo I Soliti Ignoti.