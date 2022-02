Sopravvissuti: trama, anticipazioni e data di inizio della nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale

Lino Guanciale torna in tv con la nuova serie Sopravvissuti. La messa in onda della fiction è stato annunciata dalla Rai. La fiction ha subito dei ritardi a causa della pandemia: le riprese dovevano infatti iniziare nei primi mesi del 2020, ma a causa del Covid sono state rimandate di un anno e si sono concluse nel maggio del 2021.

Sopravvissuti, la nuova fiction con Lino Guanciale

Sopravvissuti è una fiction drammatica e appassionante. Ma ecco quale sarà la trama di questa serie internazionale secondo le anticipazioni fornite dalla produzione. Tutto verterà attorno a dodici marinai, imbarcati su una barca a vela dal nome Arianna. Il loro viaggio inizia da un piccolo porto della Liguria: dovranno affrontare un lungo percorso, perché devono affrontare l’oceano Atlantico. Ma già poco tempo dopo una tempesta molto violenta si abbatte sulla barca a vela e l’equipaggio viene dato per disperso, così come l’imbarcazione, che sparisce dai radar.

Il mistero dell’imbarcazione sparita dai radar

Ma un anno dopo la barca a vela viene ritrovata: a bordo ci sono sette marinai, sono gli unici ad essere sopravvissuti. Che fine hanno fatto gli altri cinque? I telespettatori lo scopriranno durante le varie puntate. Si tratterà di storie drammatiche: i vari marinai avranno perso la vita, chi per la tempesta, chi per altri motivi. Ma non finisce qui: gli uomini sopravvissuti dovranno affrontare i cambiamenti avvenuti nel loro luogo d’origine durante la loro assenza. Troveranno infatti persone che hanno smesso di aspettarli e si sono rifatte una vita, mentre altre non hanno mai smesso di sperare nel loro ritorno.

E non solo: anche loro sono cambiati profondamente nel corso di questo lungo anno, che nasconde per i sette marinai un oscuro segreto. Ogni puntata verrà caratterizzata dal punto di vista di ogni marinaio, con la sua versione dei fatti. E tutti i misteri verranno alla luce solo con il passare delle puntate.

Sopravvissuti: quando inizia la fiction con Lino Guanciale?

Dopo aver svelato la trama, la curiosità è sapere quando potremo vedere la fiction sugli schermi. Quando inizia Sopravvissuti? La fiction con Lino Guanciale inizierà alla fine di marzo, il 28, e durerà fino all’inizio del mese di maggio. L’appuntamento per la prima puntata è quindi per lunedì 28 marzo 2022 in prima serata, mentre l’ultima puntata, salvo cambiamenti di programma, visto che c’è la Pasqua di mezzo, sarà trasmessa lunedì 2 maggio.

Sopravvissuti, il cast

Le puntate saranno sei, tutte composte da due episodi. Nella fiction sopravvissuti il protagonista principale sarà Lino Guanciale. Il resto del cast vede attori importanti, ma non si conoscono ancora i nomi dei personaggi. Ecco quali sono gli attori protagonisti: Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Alessio Vassallo, Camilla Semino Favro, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Luca Biagini, Florian Fitz, Pia Lanciotti, Sophie Pfenningstorf, Fausto Maria Sciarappa, Elena Radonicich e Giacomo Giorgio.