Sorteggio Euro 2024: data, orario, dove vederlo in tv. Fasce e possibili avversarie dell’Italia

Con la chiusura della fase a gironi delle qualificazioni europee per gli Europei del 2024, il palcoscenico è pronto per il sorteggio della fase finale, che si terrà il 2 dicembre ad Amburgo. L’Italia, guidata da Spalletti, finisce in quarta fascia, pronta a difendere il titolo conquistato nel 2021. Ecco tutto ciò che c’è da sapere in vista dell’atteso torneo in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Sorteggi Euro 2024, come funzionerà

Le ventuno squadre già qualificate e le tre ancora da determinare per i playoff saranno suddivise in quattro fasce basate sul rendimento nei gironi di qualificazione, non seguendo il ranking Fifa. L’ordine nelle fasce sarà determinato dalla posizione in classifica nei gironi, seguita dai punti ottenuti solo con le prime 5 di ciascun girone.

Le fasce sono così suddivise:

Prima Fascia : Germania (paese organizzatore), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra.

: Germania (paese organizzatore), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra. Seconda Fascia : Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania e Austria.

: Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania e Austria. Terza Fascia : Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia.

: Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia. Quarta Fascia: Italia, Serbia, Svizzera e le tre qualificate dai playoff.

I sorteggi e le squadre in attesa dei playoff per Euro 2024

l sorteggio avrà luogo ad Amburgo il 2 dicembre alle ore 18 e sarà trasmesso in TV sia su Rai che su Sky Sport. La cerimonia potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay, Now e sul sito dell’Uefa. Le tre posizioni ancora vacanti saranno determinate attraverso playoff che si svolgeranno tra il 21 e il 26 marzo 2024, con semifinali e finale. Le sfide includeranno Polonia-Estonia, Galles contro una tra Finlandia, Ucraina e Islanda, Israele contro una tra Ucraina e Islanda, Bosnia contro Finlandia o Ucraina, Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan.

Il complesso cammino dell’Italia per Euro 2024

Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 14 giugno, mentre la fase a eliminazione diretta inizierà con gli ottavi dal 29 giugno al 2 luglio. I quarti di finale si giocheranno il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 luglio a Monaco e il 10 luglio a Dortmund, mentre la finale si svolgerà a Berlino il 14 luglio 2024. L’Italia, pur essendo nella quarta fascia, cercherà di dimostrare la sua forza e difendere il prestigioso titolo conquistato due anni prima. L’appassionante sorteggio a Amburgo darà il via alla fase conclusiva dell’attesa competizione continentale.

Foto: @Azzurri