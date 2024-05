Sospetta overdose per Andrea Diprè: giallo sulle condizioni di salute

Sospetta overdose per Andrea Diprè: il critico d’arte televisivo sarebbe ricoverato a Trento per abuso di droghe.

E’ giallo sulle condizioni di salute di Andrea Diprè. A infittire il mistero attorno alla salute dell’ex avvocato e volto televisivo del trash italiano, un pagina Instagram a lui dedicata: Videotecadipreista avrebbe annunciato un ricovero ospedaliero dell’uomo, portato in gravi condizioni alla struttura sanitaria dopo un’overdose. Una situazione che avrebbe trovato conferma anche attraverso l’indagine di altri giornali dedicati al mondo dello spettacolo.

La sospetta overdose di Andrea Diprè

Andrea Diprè verserebbe in condizioni gravi presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento. Il ricovero sarebbe stato necessario dopo un’overdose di droghe, cui il volto televisivo non aveva mai nascosto di fare utilizzo anche pubblicamente. Secondo la situazione spiegata dall’amministrazione di Videotecadipreista, la situazione non sarebbe semplice: un quadro clinico così grave, da spingere gli amministratori ad annunciare il problema del personaggio televisivo ai propri fan.

L’overdose al critico d’arte televisivo: cosa c’è di vero

Una bufala per attirare l’attenzione o l’ennesimo gesto estremo di Diprè, finito questa volta in tragedia? Secondo la testata giornalistica MowMag, la situazione sarebbe reale. A confermare il grave problema di salute dell’ex avvocato televisivo, sarebbero state le persone che lavorano all’interno del suo staff e ne organizzano il lavoro sulla scena pubblica. Rimane, almeno per ora, un silenzio dalle pagine ufficiali legate al personaggio televisivo.

Come sta Andrea Diprè: l’indiscrezione

Secondo le indiscrezioni delle persone vicine ad Andrea Diprè, il quadro clinico dell’uomo sarebbe molto grave. L’overdose sarebbe gravata dall’assunzione delle droghe pesanti in questi ultimi anni, in una situazione che crea grande allarmismo. Una situazione prevedibile, soprattutto parlando di un personaggio ambiguo e che non disdegnava l’utilizzo di sostanze stupefacenti – anche cocaina – o alcol davanti agli obiettivi di Instagram. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove ufficialità legate alle condizioni di salute del personaggio legato al trash italiano.