Sossio Aruta: da ‘Uomini e Donne’ e ‘Tempation Island’ all’appello per trovare lavoro

È in cerca di un lavoro Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e Donne e volto noto del piccolo schermo. Una delle sue grandi passioni è il calcio — da sempre infatti ha giocato a pallone in categorie minori — per questo ora il 51enne ha lanciato un appello sui social affinché potesse trovare una squadra di calcio da allenare.

Sossio Aruta cerca un lavoro: l’appello sui social

‘Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino EUFA B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in promozione, eccellenza, serie D’.

Questo l’appello social che Aruta ha condiviso con i propri fan nella speranza che dalle parole si passi ai fatti, riuscendo così a coronare uno suo grande sogno, come egli stesso ha precisato.

Per inseguire il suo sogno, Sossio sarebbe anche disposto a cambiare città: ‘Io vivo in Puglia ma mi posso spostare in qualsiasi regione d’Italia’, ha spiegato l’uomo che poi ha cordialmente saluto i fan: ‘Vi auguro una buona giornata e spero in tantissimi messaggi in privato’, ha concluso.

Chi è Sossio Aruta

Come anticipato, Sossio Aruta è noto per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi: Uomini e Donne. È proprio in questo studio che ha conosciuto e si è innamorato della sua attuale compagna, Ursula Bernardino. Dal loro amore è poi nata una bambina, adesso le cose tra i due sembrano andare piuttosto bene anche se di recente, a giugno, ci sono stati degli alti e bassi che hanno portato a posticipare il giorno delle nozze.