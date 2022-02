Spoiler Il Paradiso delle Signore 6, episodi dal 28 febbraio al 4 marzo 2022: trama prossime puntate

Spoiler Il Paradiso delle Signore 6, ecco nuovi dettagli da scoprire. Siamo pronti per il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la serie TV che sta conquistando tantissimi telespettatori e telespettatrici. Quali saranno i nuovi risvolti tra i vari personaggi? Le prospettive saranno buone o negative? In quest’articolo vogliamo illustrare alcune anticipazioni sulle puntante che andranno in onda da domani, lunedì 28 febbraio, al 4 marzo 2022.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà

Aria di tempesta tra i vari personaggi: Gloria vuole dire a Stefania tutta la verità su Gemma, ma Ezio non è d’accordo. Combattute anche Irene, Doa e Stefania, le quali non sanno se confessare tutto ciò che sanno riguardo Rocco a Maria, sebbene Agnese non sia d’accordo e inviti a non parlare. Tra Sandro e Tina ritorna l’intesa e Vittorio se ne rallegra, anche se, al contempo, è irritato per le continue attenzioni che Romagnoli dà a Beatrice. Umberto è costretto a cedere al ricatto di Dante, il quale vuole le quote del Paradiso: è questo il prezzo della lettera che altrimenti inchioderebbe Adelaide per quanto riguarda la vicenda di Ravasi. La contessa, tuttavia, non deve scoprire nulla.

La situazione volge al peggio: Umberto cede ma dice alla Contessa che ha dovuto vendere le quote del Paradiso per cause dipendenti dalla banca di Guarnieri. Ludovica entra nel gruppetto di Romagnoli e Adelaide è perplessa da questa scelta, al contempo Torrebruna offre aiuto alla giovane Brancia. Situazione sempre peggio anche tra Maria e Rocco: la ragazza scopre che lui ha un’altra e se la prende con le amiche e con Agnese per aver taciuto tutto. Flora è gelosa di Umberto.

Flora domanda a Umberto quando pensa di dire a Vittorio cosa sta per succedere al Paradiso. Maria è inconsolabile a causa della situazione con Rocco, intanto Tina e Sandro si preparano per fare ritorno a Londra e Vittorio organizza per loro una festa a sorpresa. Anna non riesce a dire a Salvo che Irene, sua figlia, non vuole andare a Milano. Dante continua il suo piano a discapito di Conti, il quale non sa nulla di ciò che ha fatto Umberto.

Maria non riesce a superare la situazione: a nulla valgono i tentativi di Irene e Dora. La ragazza scrive così una lettera a Rocco. Marco getta benzina sul fuoco per quanto riguarda i dubbi che Stefania nutre a proposito del rapporto tra Ezio e Veronica. Anna parla a Salvo dei problemi che ha con sua figlia, la quale non vuole andare a Milano. Finalmente Umberto riesce a parlare con Vittorio, il quale prende malissimo la vendita delle sue quote del Paradiso a Dante e afferma di essere disposto a tutto per salvare l’attività. Guarnieri è colpito da questo comportamento e agisce, dopo aver parlato con Flora.

Umberto è pronto a un gesto estremo contro Dante, ma il suo piano va in fumo. Anche Maria reagisce, su consiglio di Stefania, e si reca a Roma per parlare con Rocco. Salvo accetta i dubbi della figlia di Anna e le lascia tutto il tempo di cui a bisogno per maturare la giusta decisione su Milano. Dante restituisce a Umberto la lettera dopo aver ottenuto quello che vuole.

Leggi anche: Ascolti tv sabato 26 febbraio 2022: Affari tuoi, C’è Posta per te, Insider, Spie sotto copertura, dati Auditel e share