Squid Game diventa un reality: si cercano concorrenti. Iscrizioni aperte su Netflix

In molti hanno fantasticato a un mondo con “Squid Game“. La serie televisiva targata Netflix, che dopo 12 anni di prove da parte del regista, ha raggiunto il record come serie tv più vista nel mondo. Il gioco più amato e spaventoso, di cui tutti hanno parlato almeno una volta, sta diventando realtà. Aperti ufficialmente i casting, in tutto il mondo, per il reality game più numeroso di sempre.

Fonte fotografia: mattiamorettinegroni

Casting Squid Game

“Con il cast più numeroso nella storia dei reality TV, 456 giocatori reali entreranno nel gioco alla ricerca di un premio in denaro di $ 4,56 milioni che cambierà la vita. Hai quello che serve per vincere Squid Game? Per questo round, il Front Man è alla ricerca di persone che parlano inglese da qualsiasi parte del mondo. La posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote“.

Come funziona il reality Squid Game

No, non verrà messa in gioco la vita. Il rischio più grande sarà quello di non aggiudicarsi la vincita. Il reality si dividerà in dieci puntate dove i concorrenti dovranno “lottare” cercando di passare tutte le sfide che man mano si faranno sempre più difficili.

Come iscriversi

L’iscrizione è molto semplice. Basta andare su questo link e seguire tutte le informazioni indicate. Che ne pensi? Parteciperai?