Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di martedì 21 febbraio: anticipazioni stasera in tv

Torna Alessandro Cattelan con ‘Stasera c’è Cattelan’ il programma in onda in seconda serata dalle 23 e 15 su Rai 2 il martedì, mercoledì e giovedì. Un programma televisivo che sta riscuotendo grande successo, nel incentrato su interviste, musica e ospiti che prenderanno parte a sfide. Chi saranno gli ospiti di questa sera?

Ospiti di questa sera

Oggi 21 febbraio Cattelan ospiterà nel suo studio il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni e la fashion stylist Anna Dello Russo. Sarà, quindi, una serata all’insegna della musica e della moda quella che ci proporrà stasera il programma televisivo condotto da Alessandro Cattelan.

Ancora una volta a condire questo nuovo appuntamento ci saranno: ironia, leggerezza e non mancherà anche qualche riflessione su temi di attualità. Un talk show che segue le orme della precedente trasmissione del conduttore: E poi c’è Cattalan, nel quale ci saranno come ospiti fissi Mike Lennon, nome d’arte di Duc Loc Michael Vuong il designer, grafico, produttore e rapper che affianca il presentatore in questa avventura; ma anche la house band degli Street Clerks gruppo musicale pop rock formatosi a Firenze nel 2007 e composto da Valerio Martino Fanciano, Alexander Woodbury, Francesco Giommi e Cosimo Ravenni.

Stasera si tornerà a parlare del Festival di Sanremo

Stasera sicuramente si tornerà a parlare del Festival di Sanremo e dell’affermazione che ha avuto Marco Mengoni sul palco dell’Ariston, capace sin dalla serata iniziale di posizionarsi in vetta alla classifica. Un nome e una canzone che ha messo d’accordo, sin dalle battute iniziali, sia il pubblico che la giuria demoscopica e quella costituita dagli organi di stampa.

Il programma, nel corso di quest’anno, ha già ospitato tanti volti noti del mondo dello spettacolo, tra i quali Clementino, Ezio Gregio, Fiorello, Pierpaolo Spollon, Guè Pequeno, Fedez, Elettra Lamborghini, i Ricchi e Poveri, Marco Giallini, Maurizio Lastrico. Non resta da vedere cosa ha in serbo per noi la puntata di stasera, martedì 21 febbraio 2023.