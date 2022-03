Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 15 marzo 2022: ospiti, concorrenti di stasera, giochi e tema

Come ogni martedì l’appuntamento su Rai 2 è con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino e in onda a partire dalle 21.20. Per una serata all’insegna della leggerezza, spensieratezza e delle risate, in un momento storico così difficile in cui forse serve, anche se per poco, allontanarsi dalla triste realtà.

Gli ospiti e il tema a Stasera tutto è possibile

Il tema di questa sera è ‘Crime’ e nel cast ritroveremo gli ospiti fissi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa sera imiterà Franco Leosini e Maria De Filippi. Protagonisti della puntata, invece, saranno Sergio Friscia, Ciro Priello e Fabio Balsamo de i The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris.

I giochi

Tutti i concorrenti questa sera sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli dovranno cimentarsi in una serie di giochi e prove da ridere, tra cui Serenata Step, Segui il labiale, C’era una giravolta, Dance Battle, Ruba Gallina. Come ogni sera non mancherà la Stanza Inclinata, l’icona del programma con il suo magico pavimento inclinato di 22,5 gradi.