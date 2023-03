Stasera tutto è possibile, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni 27 marzo 2023. Per stasera, ospite di Stefano De Martino sarà il grande comico e doppiatore Massimo Lopez. Il tema della serata, come annunciato dal Rai, sarà la “Step Dance”. Sarà questo il tema che chiuderà gli episodi del programma di Stefano De Martino, un comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli nella giornata di lunedì 27 marzo alle ore 21.20 su Rai 2.

Massimo Lopez ospite di “Stasera tutto è possibile”

Ci saranno anche altri ospiti nello studio di Stefano De Martino. Confermate le presenze Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Proprio De Lucia, durante la puntata, mostrerà le sue imitazioni di Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni. Inoltre, saranno presenti Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e Massimo Lopez. Lopez che, peraltro, sarà intervistato per la prima volta da Stefano De Martino, oltre che essere all’esordio su “Stasera tutto è possibile”.

Sono tanti i giochi previsti all’interno della puntata, come “Step Burger”, “C’era una giravolta”, “Fotomimo”, “La coppia che scoppia” e “Serenata step”. Ci saranno inoltre, come sempre d’altronde, i divertenti sketch che si svolgeranno nella “stanza inclinata”. Questa, una stanza che ha fatto diventare iconico il programma, ridisegnando i confini della serata all’insegna del sorriso e soprattutto del buon umore in prima serata.

“Stasera tutto è possibile” non finisce del tutto questo lunedì. Infatti, il 3 aprile 2023 in prima serata andrà in onda “Anche stasera tutto è possibile”. Il programma che andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.20, farà rivivere al pubblico Rai tutto il meglio di questa edizione condotta da Stefano De Martino. Il programma è scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.