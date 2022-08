Stash e Giulia Belmonte genitori bis: è nata la seconda figlia ‘Imagine’ Fiordispino

“Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”, è questo il messaggio pubblicato da Stash e Giulia Belmonte per la nascita della loro seconda figlia. Secondo fiocco rosa in casa Fiordispino: oggi, domenica 14 agosto, è nata la piccola Imagine.

E’ nata la seconda figlia di Stash e Giulia

I neo genitori (bis) hanno annunciato il lieto evento attraverso i social, pubblicando un dolcissimo post con la foto della piccola e un altro scatto che ritrae la neonata con mamma e papà. La famiglia del frontman dei The Kolors si è allargata e il cantante, come da lui stesso dichiarato, non potrebbe essere più felice di così.

Stash e Giulia erano diventati genitori per la prima volta a dicembre del 2020 con la nascita di Grace, che ora è entusiasta di essere diventata sorella maggiore e non vede l’ora di accogliere a casa la piccola Imagine.

Imagine: la scelta del nome e il significato

Fino ad oggi papà Stash e mamma Giulia non avevano ancora annunciato il nome della nascitura, hanno aspettato il momento del parto per comunicare ai loro fan che la piccola si chiama Imagine. Il dolcissimo nome è stato scelto da entrambi e nasconde un significato musicale. Come facilmente si può intendere il nome fa riferimento al titolo della celebre canzone di John Lennon del 1971, appunto “Imagine”. Chiamando così la loro seconda figlia, la coppia ha voluto rendere omaggio al brano dal significato davvero profondo.

Auguriamo alla piccola buona vita e tanti auguri a tutta la sua famiglia!